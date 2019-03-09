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Как работа таксисткой вернула брестчанку к жизни

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  • 9.03.2019, 10:53
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Фото: bvn.by

Это раньше можно было удивиться, увидев за рулём такси девушку.

Сегодня представительницы прекрасного пола с удовольствием рассекают по городу на автомобилях с шашечками, доставляя пассажиров в нужное место. И Ольга Драгинина из их числа, пишет «Брестский вестник».

Как она рассказывает, работа таксисткой помогла пережить ей личную трагедию, вернула к жизни и настроила на позитивный лад. 

Родилась моя собеседница на Полесье, в уютном районном центре – городе Столине. Окончив мясомолочный колледж, приехала работать на «Савушкин продукт». Через пару лет вышла замуж и с супругом в поисках лучшей жизни отправилась в Москву. Молодые, энергичные, полные планов на завтрашний день, они были счастливы… 

Фото: bvn.by

Беда пришла нежданно: супруг Ольги скончался от инсульта. Её жизнь разделилась на до и после. Она вернулась в Брест и стала искать работу. «Хотелось занять себя чем-то интересным и увлекательным, чтобы избавиться от тяжёлых душевных переживаний и мучительной мысленной «жвачки». Однажды, гуляя по городу, увидела женщину за рулём такси. Так как я всегда любила управлять автомобилем, решила позвонить в таксопарк и поинтересоваться, возьмут ли меня на работу. Уже на следующий день я сидела в салоне нового авто и тщательно изучала карту города. Думала, что это лишь временная работа, а потом так втянулась, что не представляю себя в другой роли. 

Мне приятно и радостно, что судьба подарила мне возможность заниматься любимым делом. Многие мои знакомые заставляют себя ходить на работу, но я не из их числа: каждый день с удовольствием сажусь за руль. Бесконечно благодарна такси за то, что оно помогло мне перенести испытания, которые выпали на мою долю», – рассказывает моя собеседница. 

– Ольга, почему вам пришлась по душе именно эта профессия? 

– Она очень интересная. Каждый день не похож на другой. Ты постоянно общаешься с новыми людьми, узнаёшь что-нибудь интересное, становишься свидетелем значимых для других событий. Плюс ко всему она требуетпостоянно быть собранным и организованным, а это отвлекает от других мыслей. 

– А что самое сложное в вашей работе? 

– Когда люди не знают, где они находятся, вызывают такси и просят забрать их. Зачастую такие ситуации случаются в частном секторе или на дачных участках. Словом, нужно приехать туда – не знаю куда. Потенциальный пассажир указывает лишь некоторые опознавательные предметы, например, стоит он под большим деревом или под фонарём возле магазина. Твоя задача догадаться, где же находится этот «секретный» объект. К счастью, такие ситуации бывают редко, они из разряда сложных. Не каждыймой коллега выдерживает подобный поисковый экзамен и зачастую бросает заказ. Я стараюсь доводить дело до конца, бывает, нервничаю, звонивший злится, но в итоге находим друг друга. Мой водительский стаж 14 лет, к тому же за годы работы я уже хорошо изучила город и его окрестности. 

- А попадались ли вам пассажиры, которые не хотели ехать с водителем-леди? 

– В моей практике не было ситуаций, когда люди категорически отказывались со мной ехать, однако некоторые садятся в машину с опаской, могут поинтересоваться: «Девушка, давно ли вы за рулём?», во время поездки напряжённо смотрят по сторонам. Но когда приезжают в нужное место, благодарят и говорят: «Убедили – дамы тоже умеем хорошо водить автомобиль». Не хочется хвастаться, но мне часто говорят такие комплименты. 

Фото: bvn.by

– Получается, слухи, которые, скорее всего, придуманы мужчинами, дескать, женщины не умеют водить машину, вы опровергаете своим примером?

– Ходят слухи, что мужчина не умеет готовить. Однако практика показывает обратное. Так же, как мужчина может поразить вкусным обедом, так же и женщина в силах удивить аккуратным вождением автомобиля. В любом случае всё зависит от человека. Не надо ни на кого заранее приклеивать ярлык. 

– Случались ли с вами какие-нибудь курьёзные ситуации во время работы? 

– Да, но я бы не хотела о них рассказывать. Зачастую их участники – люди в состоянии алкогольного опьянения. Мне их всегда жалко, ведь завтра они обязательно пожалеют о сказанном или сделанном. Одни просят музыку включить громче, другие остановить машину в неположенном месте, третьи не могут держать язык за зубами и постоянно кричат. Некоторые на следующий день мне перезванивают и просят прощения за своё неадекватное поведение. В трезвом человеке просыпается совесть. 

– Как коротаете время, когда нет заказов? 

– Обычно читаю. Люблю разные книги, но в последнее время мне нравятся романы Донцовой. 

– Слышала от таксистов, бывают случаи, когда пассажир отказывается платить за поездку и убегает. Брестчане и гости города – ответственные и воспитанные или всякое бывает? 

– И у меня такое случалось. В такой ситуации я ничего не делаю, они вызывают у меня лишь улыбку: забавно смотреть, как человек старается быстро скрыться из виду, он даже не задумывается, что я за ним не побегу. Я верю в силу бумеранга: всё плохое – подлость, обман, предательство – обязательно возвращается отправителю. Таков закон Вселенной: зло обязательно вернётся – так же, как и добро. Что касается брестских пассажиров, то я бы назвала адекватными 85 процентов человек, остальные пятнадцать любят демонстрировать свой нрав и характер. 

- Таксист – случайный человек, которого видишь в первый, а, возможно, и в последний раз. Идеальный вариант для откровений! Психологи утверждают, что многие пассажиры любят поговорить во время поездки. Как Вы относитесь к любителям «вывернуть душу»? 

– Я для них свободные уши, своеобразный исповедник. В большинстве случаев рассказывают о семейных проблемах. Со временем я поняла, что лучше согласиться с пассажиром и не вступать в полемику, ведь по большому счёту моё мнение его не интересует. В основном мне выговариваются мужчины, которые жалуются на женщин, я из чувства солидарности встаю на сторону дамы, но иногда и они бывают не правы и мне становится за них стыдно. 

– Какими чертами должна обладать представительница прекрасного пола, желающая получить работу таксиста?

– Она должна быть уравновешенной и позитивной. Не помешает коммуникабельность, ведь с хорошим собеседником время летит незаметно. Пунктуальность, опрятность, доброжелательность – это тоже высоко ценится пассажирами. В течение дня приходится возить многих людей, поэтому далеко не уедешь без терпения и вежливости. 

– График у таксистов регламентирован, приходится работать и ночью, и в праздничные дни. Как поздравляют вас пассажиры, например, с Международным женским днём? 

– Раньше я работала и ночью, теперь только днём. Многие спрашивали, не страшно ли мне в тёмное время суток оставаться наедине с незнакомым человеком. Мой ответ: нет. Я всегда верю в лучшее, надеюсь, что со мной ничего не случится. На протяжении всех лет не было ситуаций, угрожающих жизни.

Что касается 8 Марта, в прошлом году я весь день работала. Все без исключения, когда садятся в машину, поздравляют, а если мужчина просит отвезти его в цветочный магазин, чтобы купить букет своей жене или возлюбленной, он обязательно купит второй, чтобы подарить мне. В прошлом году после смены привезла домой четыре букета.

- Что бы вы пожелали своим пассажирам?

– Хочу, чтобы каждый их день начинался с улыбки. Всем добра и мира! Пусть у них будет отменное здоровье, благополучие и достаток, и в сердце обязательно живёт любовь! 


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