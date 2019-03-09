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В Беларуси побит температурный рекорд дня

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  • 9.03.2019, 10:58
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Температурный рекорд дня побит 8 марта.

В Брагине воздух прогрелся до 17 градусов тепла. Прежний максимум был зафиксирован 8 марта 2016 года в Мозыре (+15,8 градуса), до этого — 8 марта 1975 года в Пружанах (+13,3), пишут naviny.by.

Обновились рекорды в столице и всех областных центрах, за исключением Витебска:

в Минске столбик термометра поднялся до отметки +12,9 (было +9,8 в 1990 году);

в Бресте — до +15 (+13,2 в 2007-м);

в Гомеле — до +14,6 (+13,3 в 2017-м);

в Гродно — до +12,9 (+11,1 в 2007-м);

в Могилеве — до +12,3 (+10,9 в 2017-м).

В ближайшие сутки, 9 марта, ожидается понижение температуры.


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