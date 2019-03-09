В колонии «Волчьи норы» повесился заключенный 4 9.03.2019, 11:12

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Парень отбывал наказание по скандальной статье 328 УК.

В исправительной колонии № 22 сообщили, что всю информацию можно узнать в пресс-службе МВД. Ее телефоны пока недоступны.

Информация о возможном самоубийстве заключенного появилась в группе «Белорусская тюрьма» утром 8 марта. По ее информации, повесился заключенный М.Р, который отбывал наказание в 1-м отряде 3-й-секции.

Нескольких собственных источников Радыё Свабода подтвердили, что происшествие действительно было.

Пока известно, что парень отбывал наказание по ст. 328 («Незаконный оборот наркотических веществ»). Якобы у него и раньше были попытки самоубийства, из-за чего он находился на профилактическом учете.

Исправительная колония № 22 находится в Ивацевичском районе. Большинство осужденных в ней отбывают наказание по «антинаркотическим» статьям. В ноябре 2018 года распространялась информация о том, что заключенные устроили в ней протесты.