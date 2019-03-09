СМИ заметили признаки подготовки КНДР к запуску ракеты 2 9.03.2019, 11:21

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Фото: PION

Cеверокорейцы находятся в процессе сборки ракеты.

Спутниковые снимки американской компании DigitalGlobe объекта вблизи Пхеньяна позволяют предположить, что Северная Корея готовится к запуску ракеты, возможно, космической в ближайшем будущем. Об этом сообщает National Public Radio (NPR), в распоряжении которого оказались данные снимки.

Фото: Lee Jin-man / AP

Снимки были сделаны 22 февраля, на них изображен объект, известный как Sanumdong, на котором Северная Корея собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет и ракет для запуска спутников, утверждает NPR. На кадрах видны легковые и грузовые автомобили, припаркованные рядом с объектом. Также видны железнодорожные вагоны, рядом с которыми установлены два крана, пишет РБК.

The images are of a site known as Sanumdong — a facility where North Korea has assembled some of its intercontinental ballistic missiles (ICBMs) and satellite-launching rockets. pic.twitter.com/NpZelErEYV — NPR (@NPR) March 8, 2019

«Когда вы соберете все это воедино, это действительно похоже на то, что северокорейцы находятся в процессе сборки ракеты», — приводит радиостанция слова эксперта Джеффри Льюиса из Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, который изучал данные снимки.

Публикация снимков происходит на фоне недавно прошедшего саммита президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который завершился досрочно и без видимых результатов. Трамп прервал переговоры со своим северокорейским коллегой и покинул встречу досрочно. По ее окончанию было объявлено, что лидеры не договорились по вопросам дальнейшей денуклеаризации Корейского полуострова. Стороны лишь условились продолжать переговоры, однако никаких дат следующих раундов названо не было.