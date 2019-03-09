Виктория Азаренко: Чувствую, что прибавляю от недели к неделе 2 9.03.2019, 12:04

Серена Уильямс подталкивает белорусскую спортсменку демонстрировать лучший теннис.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала поражение от Серены Уильямс (5:7, 3:6) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

- Поскольку Серена самый сложный оппонент, которому я когда-либо противостояла в своей жизни, она мой любимый соперник. Я чувствую это. Я до сих пор играю, потому что наслаждаюсь вызовами. Если это просто, то это скучно, и я не хочу играть.

Но такие вызовы мотивируют всегда меня. Серена — один из тех игроков, встречи с которыми я предвкушаю. Хотя, опять же, может, не во втором раунде.

Чувствую, что прибавляю от недели к неделе после "Australian Open". Думаю, сделала шаг вперед [на турнире] в Акапулько, даже несмотря на то что не достигла результата, которого хотела.

Всегда говорила: Серена подталкивает меня демонстрировать лучший теннис. Сегодня был хороший, высококачественный матч. На самом деле не чувствую себя проигравшей. Хотя она действительно победила. Она заслужила победить.

Она играла лучше в важных моментах. Чувствовала это в каждом гейме, когда было "больше", "ровно", "больше", "ровно". Она немного лучше воспользовалась шансами, — приводит слова Азаренко wtatennis.com.