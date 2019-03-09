закрыть
9 марта 2019, суббота, 14:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Виктория Азаренко: Чувствую, что прибавляю от недели к неделе

2
  • 9.03.2019, 12:04

Серена Уильямс подталкивает белорусскую спортсменку демонстрировать лучший теннис.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала поражение от Серены Уильямс (5:7, 3:6) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. 

- Поскольку Серена самый сложный оппонент, которому я когда-либо противостояла в своей жизни, она мой любимый соперник. Я чувствую это. Я до сих пор играю, потому что наслаждаюсь вызовами. Если это просто, то это скучно, и я не хочу играть. 

Но такие вызовы мотивируют всегда меня. Серена — один из тех игроков, встречи с которыми я предвкушаю. Хотя, опять же, может, не во втором раунде. 

Чувствую, что прибавляю от недели к неделе после "Australian Open". Думаю, сделала шаг вперед [на турнире] в Акапулько, даже несмотря на то что не достигла результата, которого хотела. 

Всегда говорила: Серена подталкивает меня демонстрировать лучший теннис. Сегодня был хороший, высококачественный матч. На самом деле не чувствую себя проигравшей. Хотя она действительно победила. Она заслужила победить. 

Она играла лучше в важных моментах. Чувствовала это в каждом гейме, когда было "больше", "ровно", "больше", "ровно". Она немного лучше воспользовалась шансами, — приводит слова Азаренко wtatennis.com.


популярное за неделю

Мнение

Весенний позыв
Весенний позыв Ирина Халип
Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко
Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман