Исторический фонд показал дневник офицера Третьего рейха с картой кладов 1 9.03.2019, 12:17

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Фото: Дариуш Франц Дзевятек / The First News

Где немецкие войска прятали награбленные сокровища?

Британский таблоид Daily Mail написал об обнародовании польско-германским фондом Schlesische Brücke («Силезский мост») личного военного дневника офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра, в котором описаны места, где нацисты во время отступления из Польши прятали золото, а также произведения искусства и другие ценности. Прежде об этой рукописи сообщали польские телеканал и портал TVN24 и The First News.

Nazi diary 'that reveals ELEVEN secret treasure hauls hidden across Poland - including 28 tonnes of gold and stolen art' https://t.co/Fx34yycgNF — Daily Mail Online (@MailOnline) March 8, 2019

Согласно дневнику, во время, когда Красная армия начала наступать на этнически германскую территорию, Адольф Гитлер приказал спрятать 260 грузовиков, наполненных сокровищами, в 11 местах на территории Польши, чтобы советские войска не смогли их найти. Среди содержащихся в них ценностей были «сокровища, похищенные армией СС со всей оккупированной нацистами территории», а также ценности, которыми владело местное население, пишет РБК.

Автора дневника Олленхауэра Daily Mail и The First News называют ключевой фигурой этой операции. По их данным, именно он выступал посредником между нацистами и местными аристократами, которые пытались уберечь свои драгоценности от армии Советского Союза.

Рукописный дневник Олленхауэра, как уточняет The First News, был проверен экспертами из пяти немецких научных учреждений, включая специалистов с факультета истории искусств в Гёттингенском университете. Их экспертиза показала: дневник не является подделкой, он настоящий.

Записи немецкого офицера в течение последних десяти лет хранились у главы польско-германского фонда Schlesische Brücke Дариуша Франца Дзевятека, отмечает TVN24. Как рассказал телеканалу сам руководитель организации, дневник офицера СС он получил в качестве подарка от «немецкой христианской организации из города Кведлинбурга». До нее рукопись находилась у потомка одного из немецких солдат, которые принимали участие в сокрытии ценностей, уточняет канал.

«Это был подарок, который я получил в ответ на мое послание с просьбой о финансовой поддержке нашего фонда. Я подчеркнул тогда, что нам нужны не деньги, а удочка, которая позволит нам действовать впоследствии», — вспоминает Дзевятек.

При этом The First News со ссылкой на представителя Schlesische Brücke Романа Фурманьяка пишет, что записи Олленхауэра фонду «после долгих обсуждений» передала «кведлинбургская христианская ложа», история которой насчитывает 1,1 тыс. лет. Daily Mail представителей этой организации называет масонами.

«Мы публикуем информацию о дневнике только сейчас, потому что хотели дождаться, когда все люди, которые могли быть связаны с событиями, описанными там, и самой рукописью, скончались, особенно служащие войск СС», — пояснил The First News Фурманьяк. Это, по его словам, «было желанием «кведлинбургской ложи». О наличии подобных исторических материалов сотрудники фонда рассказали польским властям только в прошлом году.

В дневнике, согласно материалу польского портала, отмечается, что в одном из тайников хранится около 28 т золота из Бреслауского отделения Рейхсбанка, а в некоторых других хранилищах запрятаны золотые монеты, медали, ювелирные изделия и другие ценности. Их богатые люди во Вроцлаве некогда сдали местной нацистской полиции на хранение. При этом в одном из тайников, как уточняет в дневнике Олленхауэр, также запрятали 47 произведений искусства, похищенных из Франции. Среди них — работы Сандро Боттичелли, Питера Пауля Рубенса, Микеланджело Меризи да Караваджо, Клода Моне, Рафаэля Санти, Рембрандта, Харменс ван Рейна и Альбрехта Дюрера.

Предполагается, что еще в одном сундуке с сокровищами хранятся религиозные предметы, собранные организацией «Аненербе» Генриха Гиммлера (занималась изучением древних сил и мистики), отмечает The First News.

В настоящее время фонд, как пояснил порталу Фурманьяк, занимается исследованием мест, названных в дневнике, чтобы удостовериться в том, что эти тайники сохранились до сегодняшних дней. Среди описанных хранилищ, по его словам, — дно пруда, секретная комната между стенами одного из польских дворцов, а также глубокий колодец в парке.

В случае если спрятанные вещи будут обнаружены, «ложа желает, чтобы они были возвращены своим владельцам, если это возможно», отметил представитель Schlesische Brücke.

Историк Джоанна Лампарска в свою очередь рассказала порталу, что дневник представляет собой большой научный интерес, потому что он содержит много подробностей о том, что происходило в конце войны в Силезии, а также информацию о том, где планировалось что-то прятать.

«Но, по моему мнению, никаких сокровищ не будет найдено с помощью дневника. Если бы эти люди действительно знали, где находится сокровище, они бы не действовали таким образом», — отметила специалист. Она добавила, что экспертам предстоит проделать много работы, чтобы исследовать места, указанные в дневнике.