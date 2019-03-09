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Запрет должникам на выезд за границу через Россию заработает до конца марта

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  • 9.03.2019, 12:57
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Белорусская сторона будет передавать информацию о должниках ежедневно.

Об этом в интервью Office Life сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Напомним, ранее в тестовом режиме заработал механизм обмена информацией между специализированными службами Беларуси и России о лицах, которым запрещен выезд за границу. 

Ограничение касается всех тех, в отношении кого компетентные органы Беларуси приняли соответствующее решение. Речь идет не только о должниках, но и, например, о налоговых уклонистах, неплательщиках алиментов, уклонистах от призыва и т.д.

По словам Бегуна, тестирование проходит хорошо, каналы связи работают. В полном объеме система заработает с 15 марта или 1 апреля. К этому времени наша страна обменяется с Россией персональными данными. 

Белорусская сторона будет передавать информацию о должниках ежедневно, сообщил Алексей Бегун.

— С учетом масштабности территории России не могу сказать, насколько часто будет обновляться база (лиц, которым, запрещен выезд за границу. — Прим.). Но мы будем передавать информацию в соответствующие органы ежедневно.

Бегун рассказал о том, как будет работать механизм ограничения на выезд через границу России. У белорусского должника или, например, уклониста, на российской границе проверят документы, после чего ему сообщат, что его право на выезд ограничено компетентным органом РБ. Для решения вопроса нужно будет вернуться в Беларусь.


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