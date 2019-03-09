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Какой будет погода на Масленицу?

  • 9.03.2019, 13:17
Фото: shutterstock

Из-за сильного ветра в воскресенье сохранится оранжевый уровень опасности.

Будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут осадки (дождь, мокрый снег).

Ветер прогнозируется юго-западный, западный сильный порывистый. На большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, утром и днем местами — до 22 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5 градусов, в середине дня повысится до 3-9 градусов тепла, пишет БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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