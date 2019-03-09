Избит защитник Куропат Борис Дубровский 6 9.03.2019, 13:35

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Борис Дубровский

Источник: novychas.by

Вчера куропатскую вахту в очередной раз атаковали посетители «ресторана на костях».

Подробностями поделилась с novychas.by Анна Шапутько, которая присутствовала на месте происшествия:

- Вчера около 20.00 подъехала «Мицубиси», номер которой мы сейчас уточняем. Защитники стояли на прилегающей территории и машина вынуждена была остановиться. Я подошла к машине, чтобы рассказать о Куропатах, они приоткрыли окно, но с другой стороны неожиданно открылась дверь и выскочил мужчина, который сразу набросился на защитника Куропат Бориса Дубровского, пожилого уже человека, который стоял в стороне, держа национальный бело-красно-белый флаг.

Нападающий выхватил «удочку» из рук Бориса, сорвал флаг, бросил его на землю, а «удочку» сломал, при этом поцарапав Борису лицо. Мы бросились на помощь. Человек не останавливался. Бросался на нас, оскорблял, сорвал с меня шарф, потом шапку, бросался на парней, провоцировал драку.

Борис Дубровский

Источник: novychas.by

Набросился на защитника Виктора Шапутько, выбил из рук фотоаппарат, который упал на землю и разбился. Ему на помощь пришел молодой человек и молодая женщина, которые также вели себя очень вызывающе, позволяя оскорбления в сторону протестующих, бросаясь на защитников. Ребята, несмотря на провокации, держались достойно. Хулиганы вызвали милицию, защитники вызвали также. Мы написали три заявления на хулиганские действия провокатора. Знаю, что и тот тоже какое-то заявление написал.

Считаем, что против защитников Куропат произошла намеренная провокация.