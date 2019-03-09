МИД Армении призвал Минск не торопиться с новым генсеком ОДКБ 3 9.03.2019, 14:41

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Армения не дает согласия на назначение Зася.

Армения настаивает, чтобы новый генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) был избран путем консенсуса и считает, что ускорять этот процесс не нужно.

«В основу ОДКБ заложен принцип принятия консенсусных, приемлемых для всех решений. Дело не в ускорении или замедлении тех или иных процессов, а в повышении эффективности организации путем принятия приемлемых для всех решений, исключения ситуаций, не имеющих правового регулирования», – отметила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в интервью ТАСС, комментируя призыв МИД Беларуси ускорить процесс назначения нового генерального секретаря ОДКБ.

По словам пресс-секретаря, «за все время нашего членства в ОДКБ мы подчеркивали важную роль организации в системе безопасности Армении, посему наш приоритет – посредством обсуждения и тесного сотрудничества повысить её авторитет и эффективность деятельности». «Сквозь эту призму и нужно рассматривать шаг Армении, направленный на отделение данной структуры от внутриправовых вопросов страны», – добавила Нагдалян.

Александр Лукашенко 21 декабря 2018 года публично поддержал назначение Станислава Зася на должность генерального секретаря ОДКБ и подписал соответствующий проект Совета коллективной безопасности ОДКБ. Однако в самой организации консенсуса по этому вопросу пока нет.

Армения не дает согласия на назначение Зася, потому что предыдущий генеральный секретарь ОДКБ, представитель Армении Юрий Хачатуров был отозван досрочно. В Ереване считают, что новым секретарем ОДКБ до 2020 года должен быть армянин, но остальные страны организации уверены, что на эту должность согласно очереди должен быть выбран представитель Беларуси.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян заявил 21 декабря, что Ереван настаивает на том, чтобы генерального секретаря ОДКБ выбирали путем консенсуса. Сам государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась заявил, что устав ОДКБ предусматривает принятие решений в ограниченном формате, то есть без поддержки всех членов. Но он все же надеется, что удастся достичь консенсуса.