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Белоруска победила в метании копья на Кубке Европы в Словакии

  • 9.03.2019, 14:55
Татьяна Холодович

Копьеметательница Татьяна Холодович завоевала золото на Кубке Европы в Шаморине.

Один из лидеров нашей сборной по легкой атлетике долгое время лидировала в состязаниях с результатом 63 м 07 см. Однако в третьей попытке Кристин Хуссонг из Германии отправила копье на 65 м 47 см. Татьяне Холодович удалось превзойти результат соперницы лишь в заключительном, шестом выходе в сектор - 65 м 89 см, пишет БелТА.

По итогам турнира в метании копья у женщин серебряная медаль у Кристин Хуссонг - 65 м 47 см, а бронза у Эды Тугсуз из Турции - 64 м 83 см.

Другая белоруска Виктория Ермакова в этом виде заняла восьмое место - 53 м 56 см.

Бронзовым призером в метании молота среди молодежи (до 23 лет) стал белорус Александр Шиманович, который установил личный рекорд - 72 м 36 см.

Выиграл соревнования среди молотобойцев до 23 лет Михаил Кохан из Украины (76 м 68 см).

В Кубке Европы по метаниям в Шаморине принимают участие 18 белорусских легкоатлетов. Турнир завершится 10 марта.


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