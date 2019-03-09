Белоруска победила в метании копья на Кубке Европы в Словакии
- 9.03.2019, 14:55
Копьеметательница Татьяна Холодович завоевала золото на Кубке Европы в Шаморине.
Один из лидеров нашей сборной по легкой атлетике долгое время лидировала в состязаниях с результатом 63 м 07 см. Однако в третьей попытке Кристин Хуссонг из Германии отправила копье на 65 м 47 см. Татьяне Холодович удалось превзойти результат соперницы лишь в заключительном, шестом выходе в сектор - 65 м 89 см, пишет БелТА.
По итогам турнира в метании копья у женщин серебряная медаль у Кристин Хуссонг - 65 м 47 см, а бронза у Эды Тугсуз из Турции - 64 м 83 см.
Другая белоруска Виктория Ермакова в этом виде заняла восьмое место - 53 м 56 см.
Бронзовым призером в метании молота среди молодежи (до 23 лет) стал белорус Александр Шиманович, который установил личный рекорд - 72 м 36 см.
Выиграл соревнования среди молотобойцев до 23 лет Михаил Кохан из Украины (76 м 68 см).
В Кубке Европы по метаниям в Шаморине принимают участие 18 белорусских легкоатлетов. Турнир завершится 10 марта.