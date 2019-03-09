Желтые жилеты проведут сидячую акцию на Марсовом поле 9.03.2019, 15:03

Фото с сайта trend.az

Это уже 17-я суббота демонстраций во Франции.

В субботу, 9 марта, желтые жилеты планируют организовать сидячий протест на Марсовом поле в Париже.

Об этом сообщает Интерфакс.

Как отмечают французские СМИ, желтые жилеты готовятся к главному национальному дню действий 16 марта, к которому планируется завершить проводимые по инициативе президента Эммануэля Макрона общенациональные дебаты, предложенные им после начала мощного протестного движения в ноябре прошлого года.

Манифестации желтых жилетов объявлены в Лионе, Безансоне, Страсбурге, Лилле, Бордо, Монпелье, Авиньоне и ряде других французских городов.

В Париже манифестация в данный момент движется от Триумфальной арки в сторону пятого округа Парижа. Завершением должна стать sit-in - сидячая акция на Марсовом поле близ Эйфелевой башни.

Отмечается, что за почти четыре месяца еженедельных акций масштабы движения протеста пошли на спад. Так, в прошлую субботу полиция Франции насчитала 39,3 тысяч человек.

Напомним, что во Франции уже несколько месяцев продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестировать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление мягких требований для вступления в университеты.

Протесты желтых жилетов прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюссель.