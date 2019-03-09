закрыть
9 марта 2019, суббота, 16:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

В Беларуси будут вещать еще несколько российских телеканалов

5
  • 9.03.2019, 15:12
  • 1,649

Министерство информации выдало разрешение на вещание шести иностранным телеканалам.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Разрешения на распространение на территории Беларуси получили телепрограммы российских телеканалов «Дом Кино ПРЕМИУМ / Дом Кино PREMIUM / Dom Kino PREMIUM», «ТАЙНА», «Живая планета», «Мотор ТВ», а также словацких каналов «Duck TV HD» и «Duck TV»,

Как отмечают в министерстве, они «имеют художественную, детскую, познавательную и спортивную направленности».

Разрешения на распространение выданы Министерством информации на 3 года.

Мининформ напоминает. что наличие иностранного средства массовой информации в Списке иностранных СМИ, получивших разрешение, освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого иностранного СМИ, от получения соответствующего разрешения.


популярное за неделю

Мнение

Весенний позыв
Весенний позыв Ирина Халип
Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко
Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман