В Беларуси будут вещать еще несколько российских телеканалов

В Беларуси будут вещать еще несколько российских телеканалов5
- 9.03.2019, 15:12
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Министерство информации выдало разрешение на вещание шести иностранным телеканалам.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Разрешения на распространение на территории Беларуси получили телепрограммы российских телеканалов «Дом Кино ПРЕМИУМ / Дом Кино PREMIUM / Dom Kino PREMIUM», «ТАЙНА», «Живая планета», «Мотор ТВ», а также словацких каналов «Duck TV HD» и «Duck TV»,
Как отмечают в министерстве, они «имеют художественную, детскую, познавательную и спортивную направленности».
Разрешения на распространение выданы Министерством информации на 3 года.
Мининформ напоминает. что наличие иностранного средства массовой информации в Списке иностранных СМИ, получивших разрешение, освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого иностранного СМИ, от получения соответствующего разрешения.