Как Венесуэла переживает крупнейший блэкаут в своей истории 1 9.03.2019, 15:40

Большая часть населения Венесуэлы уже вторые сутки живет без электричества.

Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо утверждает, что причиной стали неэффективные действия режима Николаса Мадуро, сообщает BBC.

Массовое отключение электроэнергии произошло в четверг из-за проблем на крупнейшей в Венесуэле ГЭС "Гури".

Блэкаут практически парализовал работу общественного транспорта. В аэропорту Каракаса отменены или отложены десятки рейсов, метро также не работает.

Было объявлено об отмене занятий в школах и лицеях. Многие жители Каракаса и других городов в пятницу не вышли на работу.

Венесуэльская газета El Nacional называет нынешний блэкаут самым массовым за всю историю страны: без света осталось практически 80% территории Венесуэлы.

Как сообщает колумбийское издание El Tiempo, из-за отключения электроэнергии за сутки в больницах Каракаса умерли как минимум двое детей. Всего же, по данным правозащитной группы "Врачи за здоровье" (Médicos por la Salud), за последние четыре месяца из-за проблем с электроэнергией в больницах Венесуэлы умерли 79 пациентов.

Улицы венесуэльских городов в четверг вечером погрузились во мрак

Фото: reuters

Отключение электроэнергии парализовало работу общественного транспорта

Фото: reuters

Главные операторы мобильной связи в стране - Movistar и Digitel - продолжают работу, однако пользователи жалуются на проблемы со связью и на сложности с доступом в интернет. Кроме того, многие венесуэльцы не могут зарядить свои мобильные телефоны.

Еще одна проблема - сохранность продуктов и медикаментов, которые должны храниться в охлажденном виде. Чтобы сберечь еду и лекарства при неработающих холодильниках, венесуэльцы, в частности, вынуждены искать сухой лед.

Сотни людей застряли в аэропорту Каракаса из-за переноса и отмены рейсов

Фото: reuters

Многие магазины и торговые центры закрыты из-за отсутствия электричества

Фото: reuters

Также сообщается, что по вечерам люди боятся выходить из домов на темные улицы. Было объявлено о том, что в целях безопасности улицы венесуэльских городов будут усиленно патрулироваться военными.

В некоторых городах страны в ночь на пятницу прошли акции протеста: активисты сжигали автомобильные покрышки и кучи мусора.

Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что корень проблемы надо искать в неэффективных действиях Мадуро и его предшественника Уго Чавеса.

En el 2009 decretaron la emergencia eléctrica. En el

2013 militarizaron el servicio eléctrico. Más de 100.000 millones de dólares robados del sistema eléctrico.



Desde la Asamblea Nacional en el 2017 dimos voto de censura a Motta Domínguez. — Juan Guaidó (@jguaido) 8 марта 2019 г.

"В 2009 году они (власти) ввели аварийный режим в электроэнергетике. В 2013 году они милитаризировали услуги электроснабжения. Более 100 млрд долларов украдены из энергосистемы", - написал Гуаидо в "Твиттере".

С критикой в адрес Мадуро в связи с блэкаутом выступили и власти США. Американский сенатор-республиканец Марко Рубио в своем "Твиттере" написал, что отключение электроэнергии "нанесет катастрофический урон экономике в долгосрочной перспективе".

По словам госсекретаря США Майка Помпео, политика нынешних властей Венесуэлы "не приносит ничего кроме тьмы". "Нет еды, нет лекарств. Теперь нет и электричества. Затем не будет Мадуро", - написал он.