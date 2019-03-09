Павел Северинец рассказал про издевательства над заключенными в День милиции 9.03.2019, 15:47

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Павел Северинец

Оппозиционный политик провел в тюрьме 10 суток за пост в «Фейсбуке».

8 марта после 10-дневного ареста на свободу вышел сопредседатель БХД Павел Северинец. Политика превентивные задержали перед началом акции солидарности с политзаключенными на Октябрьской площади в Минске 26 февраля. Через несколько дней Северинца осудили только за то, что он призвал принять участие в этой акции.

Павел Северинец рассказал телеканалу «Белсат»:

«Все прошло терпимо, что касается быта. Но по большому счету, за пост в «Фейсбуке» и призыв к солидарности - 10 суток это, конечно, беззаконие. Трое суток мне пришлось отбывать в изоляторе временного содержания, почему-то до суда держали там, ничего не говоря ни мне, ни моей семье, а затем осудили и дали еще 10. Самое плохое - это был День советской милиции. В этот день просто началcя беспредел: забирали матрасы у тех, кто был в моей камере, запустили туда человека со вшами, не водили его на «прожарку», кричали, забирали ручки, бумагу... Всячески праздновали День милиции...»

Агрессивную же реакцию властей на проведение акции протеста на Октябрьской, (почти все ее участники были задержаны) Павел Северинец связал с тем, что активисты «попали в яблочко».