Европейцы назвали два главных достижения ЕС 1 9.03.2019, 15:53

Как отмечают социологи, эти два достижения лидируют уже не первый год

Свободное передвижение между странами ЕС и мир в Европе – два главных достижения Евросоюза, по мнению европейцев.

Согласно данным опроса Евробарометра, свободу передвижения людей, товаров и услуг в границах ЕС считают бесспорным плюсом 59% жителей Евросоюза. 55% уверены, что главное достижение ЕС — это мир в Европе. Как отмечают социологи Евробарометра, эти два достижения лидируют уже не первый год, пишет "Европульс".

Следом идет единая валюта евро – это достижение отметили 26% жителей ЕС в целом и 32% в странах еврозоны (куда входит 19 стран ЕС из 28).

Наконец, замыкают пятерку достижений программы студенческих обменов, в первую очередь, Erasmus+ — их считают важным достижением 25% европейцев. Erasmus+ — одна из самых успешных инициатив Евросоюза, причем в ней могут принять участие не только европейцы, но и граждане других стран, в том числе и России. В 2017 году только в программах академического обмена в рамках Erasmus+ приняли участие 800 тысяч человек, а согласно планам Еврокомиссии в период с 2021 по 2027 год число всех участников Erasmus+ достигнет 12 миллионов человек.