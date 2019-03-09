Европейцы назвали два главных достижения ЕС

Европейцы назвали два главных достижения ЕС1
- 9.03.2019, 15:53
Как отмечают социологи, эти два достижения лидируют уже не первый год
Свободное передвижение между странами ЕС и мир в Европе – два главных достижения Евросоюза, по мнению европейцев.
Согласно данным опроса Евробарометра, свободу передвижения людей, товаров и услуг в границах ЕС считают бесспорным плюсом 59% жителей Евросоюза. 55% уверены, что главное достижение ЕС — это мир в Европе. Как отмечают социологи Евробарометра, эти два достижения лидируют уже не первый год, пишет "Европульс".
Следом идет единая валюта евро – это достижение отметили 26% жителей ЕС в целом и 32% в странах еврозоны (куда входит 19 стран ЕС из 28).
Наконец, замыкают пятерку достижений программы студенческих обменов, в первую очередь, Erasmus+ — их считают важным достижением 25% европейцев. Erasmus+ — одна из самых успешных инициатив Евросоюза, причем в ней могут принять участие не только европейцы, но и граждане других стран, в том числе и России. В 2017 году только в программах академического обмена в рамках Erasmus+ приняли участие 800 тысяч человек, а согласно планам Еврокомиссии в период с 2021 по 2027 год число всех участников Erasmus+ достигнет 12 миллионов человек.