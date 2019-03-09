Десять мифов о Средневековье, в которые все до сих пор верят 9.03.2019, 16:01

Большинство наших знаний об этой эпохе основано на фэнтезийных книгах и сериалах.

Поэтому некоторые факты, которые приходят нам в голову при словах «Средние века», — это всего лишь растиражированные мифы.

Средневековье — очень большой исторический период, начавшийся с падения Римской империи в 476 году и продлившийся приблизительно до XIV века. Возможно, какие-то из наших убеждений и были правдой. Но самые популярные заблуждения решил развенчать сайт bigpicture.

Источник: bigpicture.ru

Религиозность тормозила технический прогресс

Источник: bigpicture.ru

Многие считают, что строгие религиозные убеждения вместе с болезнями вроде чумы в Средневековье не позволяли развиваться научной мысли и прогрессу. Эту эпоху даже называют «Темные века».

На самом деле благодаря средневековой церкви появлялись учебные программы, включавшие математику и другие науки. Библию переосмысливали как руководство по познанию мира, а разрыв между античным уровнем науки и нынешним сокращался. В Средние века изобрели книгопечатание, водяные и ветряные мельницы, очки, магнитный компас. Во многих из этих открытий так или иначе участвовала церковь. Так что религия не тормозила прогресс и даже ускоряла его.

Стоматологической помощи не было

Источник: bigpicture.ru

Стоматологию и теперь еще считают формой пытки, так что, кажется, в Средневековье ей самое место. Однако мы забываем о том, что у наших предков не было такого доступа к сахару, так что их зубы были куда здоровее, чем у нас. В то же время ученые исследовали челюсти людей из Средневековья и выяснили, что они чистили и удаляли зубы с помощью профессиональных инструментов.

В начале 1400-х годов итальянский профессор Джованни де Арколи написал трактат о стоматологической помощи, где доказал, что основные современные методики дантистов использовались и тогда. Он даже рассказал, как сохранить гниющий зуб, заполнив его золотом.

Женщин мучили поясом верности

Источник: bigpicture.ru

Всем известен миф о воинах, которые перед долгим походом оставляли на женах металлические оковы вроде трусов, чтобы не сомневаться в их верности. На самом деле изображение пояса верности появилось в 1405 году в качестве шутки. Автор картинки имел в виду древнеримскую свадебную традицию обвязывать талию невесты поясом в знак целомудрия.

Все считали Землю плоской

Обычное заблуждение таково, что жители «Темных веков» считали Землю плоской и только в эпоху Просвещения взгляды людей изменились. На самом деле люди начали понимать, что Земля не диск, уже в шестом веке до нашей эры. А в распространенном современном мифе виноват писатель Вашингтон Ирвинг, в «Истории жизни и путешествий Христофора Колумба» заявивший, что люди доколумбовой эпохи считали Землю плоской.

Право первой ночи было обычным делом

Право первой ночи — это право влиятельного человека или представителя власти лишить девственности невесту своего вассала. Это частый сюжет фильмов и книг о Средневековье. На самом деле доказательств этой традиции нет, а впервые миф появился в шумерских сказаниях о Гильгамеше.

Женщины сидели дома и занимались детьми

В типичных фильмах о Средневековье женщины только и делают, что рожают, готовят и умирают молодыми. На самом деле в Средние века женщины не гнушались мужской работы и были полноценными членами общества. Они заботились об урожае, работали в промышленности — от ткацких мануфактур до кондитерских фабрик, управляли семейными магазинами, тавернами и гостиницами. Им были доступны даже главные позиции во власти: женщины становились королевами и управляли монастырями — центрами средневековой жизни. Когда после чумы население Лондона вдвое сократилось, то предпринимательство, в том числе пивоварение, взяли в свои руки вдовы.

Люди доживали только до 30 лет

Понятно, откуда этот миф взялся: жизнь в Средние века была гораздо опаснее нынешней. Но есть разница между продолжительностью жизни и ожидаемой продолжительностью жизни. Первое число — это жизнь конкретного человека, а второе — усредненный статистический показатель, и он был равен лишь 30 годам из-за высокой младенческой смертности.

Представим себе семью из двух родителей и четверых детей. Первый ребенок умирает вскоре после рождения, второй доживает до 70, а родители умирают в 35 и 60 лет. Таким образом, средняя ожидаемая продолжительность жизни в этой семье — 41 год. Но это не значит, что после 40 все повально умирали. Если человек выжил в детстве, то он вполне мог дожить до 70 лет.

Из-за грязной воды все пили вино и пиво

На самом деле средневековые люди пили вовсе не так много алкоголя, как нам кажется. Большинство городов тогда строили возле крупных источников пресной воды. Опасными были лишь промышленные объекты, работавшие с красителями, но их управляющим запрещалось сбрасывать отходы в водоемы. Так что с водой все было в порядке. Пиво тогда тоже любили, но оно было гораздо слабее современного, и пили его в основном для того, чтобы утолить жажду во время тяжелой работы.

Средневековая медицина была сплошным безумием

Кажется, что врачи того времени были совершенно неадекватны и могли отпилить человеку часть черепа, чтобы избавить его от злого духа. На самом деле медицинские знания были довольно разумны. Мы даже сейчас используем некоторые видоизмененные средневековые практики — например, для лечения ожогов или уничтожения вирусов. Именно в Средневековье придумали исследовать физиологические жидкости, чтобы поставить человеку диагноз.

Людей пытали «Железной девой»

При слове «Средневековье» сразу вспоминаются пытки, а вместе с ними — устройство под названием «Железная дева». К счастью, это всего лишь выдумка. Впервые о «Деве» написали в XVIII веке, ссылаясь на казнь 1515 года, хотя большинство рассказов о средневековых пытках датируется более поздним временем, а реальных свидетельств им практически нет.