Cколько белорусы тратят на еду, услуги и непродовольственные товары 3 9.03.2019, 16:14

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ФОТО: tut.by

Если сравнивать со странами Европы, то белорусы тратят на еду несоразмерно больше.

Речь идет о располагаемых ресурсах на одно домохозяйство, пишет officelife.

75% всех денежных доходов белорусов уходило на потребительские расходы.

Структура потребительских расходов:

• питание — 38,9%,

• услуги — 25,2%,

• непродовольственные товары — 32,9%.

Если сравнивать со странами Европы, то белорусы тратят на еду несоразмерно больше.