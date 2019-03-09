Cколько белорусы тратят на еду, услуги и непродовольственные товары

Cколько белорусы тратят на еду, услуги и непродовольственные товары3
- 9.03.2019, 16:14
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Если сравнивать со странами Европы, то белорусы тратят на еду несоразмерно больше.
Речь идет о располагаемых ресурсах на одно домохозяйство, пишет officelife.
75% всех денежных доходов белорусов уходило на потребительские расходы.
Структура потребительских расходов:
• питание — 38,9%,
• услуги — 25,2%,
• непродовольственные товары — 32,9%.
Если сравнивать со странами Европы, то белорусы тратят на еду несоразмерно больше.