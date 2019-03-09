закрыть
9 марта 2019, суббота, 18:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Виталий Портников: Крым – худшая версия России

3
  • 9.03.2019, 16:19
  • 2,381
Виталий Портников
Фото: facebook.com

Что произошло после аннексии полуострова.

После аннексии Крым превратился в худшую версию России. Такое мнение в колонке для "Радіо Свобода" выразил политический обозреватель Виталий Портников.

"Крым – худшая версия России потому, что его обитателей заставляют жить во лжи. Наверное, потому, что одно дело – говорить о патриотических чувствах с жителем Тулы или Архангельска, а другое – рассказывать о "любви к России" жителю Крыма – Крыма, который почти никогда не имел прямого отношения к "русскому миру", был скорее "русской дачей" или "русской базой", – написал он.

По словам обозревателя, "ложь порождает приспособленчество, но останавливает развитие".

"Кремль, похоже, отобрал будущее у всех крымчан – и у крымских татар, родину которых постепенно разрушает, и у украинцев, часть государства которых он дерзко присвоил, а также у этнических россиян, для которых создана иллюзия, что после нашествия они стали "жить в России", – заявил Портников.

Он назвал оккупированный Крым "зловещей карикатурой" на Россию.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.


популярное за неделю

Мнение

Весенний позыв
Весенний позыв Ирина Халип
Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко
Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман