Виталий Портников: Крым – худшая версия России 3 9.03.2019, 16:19

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Виталий Портников

Фото: facebook.com

Что произошло после аннексии полуострова.

После аннексии Крым превратился в худшую версию России. Такое мнение в колонке для "Радіо Свобода" выразил политический обозреватель Виталий Портников.

"Крым – худшая версия России потому, что его обитателей заставляют жить во лжи. Наверное, потому, что одно дело – говорить о патриотических чувствах с жителем Тулы или Архангельска, а другое – рассказывать о "любви к России" жителю Крыма – Крыма, который почти никогда не имел прямого отношения к "русскому миру", был скорее "русской дачей" или "русской базой", – написал он.

По словам обозревателя, "ложь порождает приспособленчество, но останавливает развитие".

"Кремль, похоже, отобрал будущее у всех крымчан – и у крымских татар, родину которых постепенно разрушает, и у украинцев, часть государства которых он дерзко присвоил, а также у этнических россиян, для которых создана иллюзия, что после нашествия они стали "жить в России", – заявил Портников.

Он назвал оккупированный Крым "зловещей карикатурой" на Россию.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.