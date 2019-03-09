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Хуан Гуаидо: Венесуэльцы выйдут на улицы этой страны с еще большей силой

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  • 9.03.2019, 16:48
Хуан Гуаидо

Участники протестов«не уйдут до тех пор, пока не добьются своих целей.

Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо,, заявил, что в Каракасе 9 марта пройдет акция протеста оппозиции.

По его словам, точки сбора участников будут находиться в разных районах венесуэльской столицы.

«Венесуэла выйдет на улицы этой страны с еще большей силой, чем прежде», — приводит его слова ТАСС.

Также Гуаидо заявил, что участники протестов «не уйдут до тех пор, пока не добьются своих целей».


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