Хуан Гуаидо: Венесуэльцы выйдут на улицы этой страны с еще большей силой 2 9.03.2019, 16:48

Хуан Гуаидо

Участники протестов«не уйдут до тех пор, пока не добьются своих целей.

Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо,, заявил, что в Каракасе 9 марта пройдет акция протеста оппозиции.

По его словам, точки сбора участников будут находиться в разных районах венесуэльской столицы.

«Венесуэла выйдет на улицы этой страны с еще большей силой, чем прежде», — приводит его слова ТАСС.

Также Гуаидо заявил, что участники протестов «не уйдут до тех пор, пока не добьются своих целей».