Хуан Гуаидо: Венесуэльцы выйдут на улицы этой страны с еще большей силой

Хуан Гуаидо: Венесуэльцы выйдут на улицы этой страны с еще большей силой2
- 9.03.2019, 16:48
Участники протестов«не уйдут до тех пор, пока не добьются своих целей.
Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо,, заявил, что в Каракасе 9 марта пройдет акция протеста оппозиции.
По его словам, точки сбора участников будут находиться в разных районах венесуэльской столицы.
«Венесуэла выйдет на улицы этой страны с еще большей силой, чем прежде», — приводит его слова ТАСС.
Также Гуаидо заявил, что участники протестов «не уйдут до тех пор, пока не добьются своих целей».