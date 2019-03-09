В МИД Украины ответили на слова Лукашенко о Крыме 4 9.03.2019, 16:59

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Фото: iStock/Global Images Ukraine

Антиукраинский выпад диктатора не остался без внимания.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали слова Лукашенко о том, что в 2014 году, во время аннексии Россией Крыма, «не погибло ни одного украинца».

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины на запрос Крым.Реалии, ведомство продолжает напоминать международному сообществу о жертвах в 2014 году.

«Активно используются и возможности международных судебных инстанций для привлечения России к ответственности за нарушение международного права. МИД на регулярной основе доносит до международных партнеров информацию о жертвах российской агрессии, в точности о погибших во время событий весны 2014 года в Крыму», – говорится в документе.

Вопрос освобождения политзаключенных и прекращения нарушения прав человека в Крыму, уверяют в пресс-службе, «является одним из центральных в повестке дня ключевых международных организаций и в отношениях Украины с иностранными партнерами, в том числе с белорусской стороной».

1 марта во время пресс-конференции Лукашенко заявил, что за Крым не погибло «ни одного» украинца.

«В первый же год я был на инаугурации Порошенко, жарища была, меня окружили украинские и другие журналисты и начали спрашивать меня, чей Крым. А я спросил: сколько украинцев погибло, защищая Крым? Ни одного. А сколько прозвучало выстрелов? Молчание. Ни одного», – cказал Лукашенка.

Также Лукашенко заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным признание Крыма «российским».

3 марта 2014 года крымчанина Решата Аметова похитили, после того, как он вышел с одиночным протестом против так называемого «референдума» к зданию крымского правительства. 15 марта тело Аметова со следами пыток было найдено в лесу Белогорского района Крыма. Похороны активиста прошли 18 марта 2014 года на городском кладбище Симферополя «Абдал».

Прапорщик Сергей Кокурин, начальник склада 13-го фотограмметрического центра Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины в Симферополе, считается первым украинским военным, погибшим во время аннексии Крыма. 18 марта 2014 года, во время штурма российскими военными фотограмметрического центра, Кокурин, находившийся на наблюдательной вышке автопарка части, погиб от выстрела снайпера с прямым попаданием в сердце.

В ночь с 6 на 7 апреля 2014 года в Крыму российский военнослужащий Евгений Зайцев застрелил украинского офицера Станислава Карачевского, не изменившего присяге на верность народу Украины. Трагедия произошла в коридоре на пятом этаже общежития № 3 в пгт. Новофедоровка Сакского района. Погибший офицер проходил службу в одной из воинских частей ВМС ВС Украины и готовился к выезду на материк.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.