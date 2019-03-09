Восемь вещей, которые с вами произойдут, когда вы откажетесь от алкоголя 14 9.03.2019, 17:09

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Отказ от cпиртного может быть трудным, но преимущества того стоят.

Если ваш вечерний бокал вина превратился в два или три, если употребление алкоголя уже влияет на вашу работу или личные отношения, пришло время подумать о том, чтобы прекратить пить. Отказ от алкоголя может быть трудным, но преимущества того стоят, рассказал Delfi нарколог, доктор медицинских наук Деймос Раскин.

"Для начала сделайте перерыв в употреблении алкоголя хотя бы на пару недель, особенно если вы регулярно выпиваете больше рекомендуемой дневной нормы", — говорит Раскин в интервью журналу Prevention. Обычно это одна порция напитка в день для женщин и две порции для мужчин.

Вот что вас ожидает как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, если вы перестанете употреблять алкоголь.

Вы будете спать крепче

Недавнее исследование показало, что употребление алкоголя перед сном увеличивает вид мозговой активности, который обычно возникает, когда вы бодрствуете, но отдыхаете. Результат? Нарушается сон.

Еще одно исследование показало, что, хотя алкоголь может сначала помочь людям быстрее и глубже заснуть, он серьезно ухудшает качество сна в следующие часы.

Сначала вы можете ворочаться, но прекратите выпивать, и сон без алкоголя, скорее всего, заставит вас чувствовать себя по утрам бодрее и свежее. "Побочные эффекты" лучшего сна: улучшение настроения, концентрации и умственной деятельности.

Вы будете меньше есть за ужином

Согласно исследованию, алкоголь является одним из главных факторов переедания. Участвовавшие в эксперименте люди, получившие примерно две порции алкоголя, съели на 30 процентов больше пищи, чем те, кто не получил алкоголя.

Даже легкое опьянение может повысить активность мозга в гипоталамусе, делая вас более чувствительными к запаху пищи и побуждая есть больше.

Вас может потянуть на сладкое

По словам доктора Раскина, сахар повышает уровень "поощрительного" дофамина, который вызывает чувство удовольствия. Алкоголь делает то же самое, поэтому вполне возможно, что когда вы откажетесь от одного вещества, приносящего вам радость, вы переключитесь на другое. "Не удивляйтесь, если вы попытаетесь получать то же самое удовольствие, которое привыкли получать от алкоголя, от сладостей", — говорит Раскин.

Вы начнете худеть

Алкоголь умеет хитро увеличивать ваше ежедневное потребление калорий, даже если вы этого не понимаете. Только один коктейль "Маргарита" может содержать 300 килокалорий.

По данным одного исследования, мужчины потребляют 433 лишние килокалории в те дни, когда пьют "умеренное" количество алкоголя. Исключите из своего рациона спиртное и не заменяйте его десертами — и вы начнете худеть без особых усилий.

Ваша кожа увлажнится и очистится

Через несколько дней после отказа от алкоголя вы заметите, что ваша кожа выглядит более увлажненной. Это потому, что алкоголь является мочегонным средством, говорит доктор Раскин. Алкоголь также уменьшает выработку организмом антидиуретического гормона, который помогает организму поглощать воду.

Кроме того, алкоголь может быть причиной разных кожных заболеваний, таких как перхоть, экзема, купероз и угри.

У вас будет больше денег

Выпивка — особенно если вы предпочитаете хорошее вино или виски — дорогое "хобби". Потратьте немного времени и подсчитайте, сколько вы тратите на алкогольные напитки как дома, так и в заведениях, и у вас может появиться мотивация завязать.

Ваше настроение может улучшиться

Важно понимать, что иногда вы будете чувствовать, что что-то пропускаете, и это может сделать вас довольно раздражительным, говорит доктор Раскин. "Люди часто используют алкоголь в качестве смазки для эмоций, и когда они прекращают пить, могут чувствовать волнение и беспокойство", — добавляет он.

Ваш риск заболевания раком снизится

Употребление алкоголя связывают с повышенным риском развития рака полости рта, печени, толстой и прямой кишки. И чем больше вы пьете, тем выше риск.

С другой стороны, многочисленные исследования показали, что умеренное употребление алкоголя может снизить вероятность сердечных заболеваний.