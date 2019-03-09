Россия враскоряку Алексей Тарасов

9.03.2019, 17:26

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Российская универсиада запомнится проколами российских властей.

После церемонии открытия Универсиады, на которой присутствовал президент России, молодой человек метнул в здание красноярской мэрии бутылки с зажигательной смесью. Судя по утекшей спустя несколько дней видеозаписи, в административное здание полетели поочередно три «коктейля Молотова», при этом уже после первого броска на нападавшего вылилась горящая жидкость и воспламенилась куртка. Он продолжил. Видеокамеры отследили: после всего он убегает, пламя на спине гаснет. Как профессиональные киллеры 90-х оставляли винтовки на месте — на чердаках и в подвалах, так и он кидает все, в чем и с чем принес коктейли, на крыльце мэрии. Следом скрывается и его, судя по записи, сообщник.

Мэрию поджигают в ночь на 3 марта. Владимир Путин в Красноярске с 18 часов второго числа. Улетает третьего во второй половине дня. Мэрия — в самом центре города, на левом берегу у главного (коммунального) моста. Его все знают по бумажному червонцу. Отсюда за полтора часа до этого горожане наблюдали фейерверк, завершающий церемонию открытия.

В Красноярск, чтобы сделать его на 10 дней безопасным, как свечка в презервативе, свезли полицию со всей России.

Здесь и сейчас жандармов полно, а уж тогда, в дни присутствия президента, их и вовсе — как селедок. И вот в период введения «усиленных мер безопасности» и передачи части управленческих функций в городе оперативному штабу силовиков никто и ничто не помешало «инциденту».

Ну а как еще назвать это нападение? Два дела заведены по статьям «хулиганство» и «попытка умышленного повреждения или уничтожения имущества», о теракте речи нет.

Такова тенденция последнего времени, со всей определенностью обозначенная с магнитогорского взрыва. За две недели до бросков в мэрию, поздним вечером 14 февраля, накануне 30-летия вывода советских войск из Афганистана, взрыв разворотил угол многоквартирного дома на улице Кандагарской в жилом комплексе «Афганец» (это тоже практически центральная часть Красноярска). Во всех сводках от властей взрыв категорически именовался «хлопком», причину указали тут же — один, потом два газовых баллона.

Вот и сейчас в полиции говорят лишь о хулиганах. Сообщают, что арестованы двое мужчин, 25 и 27 лет (по другим данным, одному из них 26, и именно он атаковал администрацию), старшему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Два салюта

Итак, не только теракта не было — на протяжении нескольких дней вообще ничего не было, одни лишь победы россиян на Универсиаде, потом случилась утечка из органов. Потом органы нехотя и крайне скупо подтвердили факт. Смысл выдаваемой ими сейчас информации сводится к одному: не преувеличивайте, ущерба мэрии ровным счетом никакого, это «хулиганка», а кидавший бутылки — психически больной маргинал. Его непонятно почему уже называют пироманом.

При этом затушевывается очевидное: речь идет о действиях группы и о действиях спланированных и подготовленных.

Хорошо, аудитория, на которую нацелены такие комментарии, или забыла, или ничего толком и не знала о причинах поджогов администраций в Шушенском, Дудинке (Красноярский край), Омске, Архангельске (это только последние случаи), но аудитория посмотрела «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и догадывается, что мотивы должны быть серьезными, тем паче на границе Восточной Сибири и Западной. Пиромания — не объяснение. Завтра, наверное, скажут «выпил — герой». У нас таковых три четверти страны, и что? Много идет в атаку на власть с «коктейлем Молотова»?

Теперь сравните с другим фейерверком, произошедшим за час-полтора до этого — официальным.

Тоже есть видео реальных событий. И есть то видео, что выдали российские СМИ.

Как увидели зажжение огня очевидцы у факела. Момент зажжения — 1:00.

Церемония зажжения огня Универсиады, какой ее показали по телевизору

Разумеется, все критики этого действа — «белоленточная гниль», русофобы и «пятая колонна», вот вам поэтому рассказ идеологически выверенного работника госпропаганды — ГТРК «Красноярск», филиала ВГТРК (добродеевского канала «Россия»), — Владимира Богомолова. Изнутри процесса:

«Про фейерверк на открытии Универсиады и про разочарование. Все мы знаем, что сейчас картинка по телевизору важнее, чем реальность.

Ну так вот те залпы, которые Ломанов запустил ударом клюшки и которые вы видели по телевизору, — этого сегодня не было.

Было странно, что в трансляции фейерверк бьет по всем фронтам, а у арены мертвый штиль. И только позже (с задержкой на пару минут) небо озарилось. Но и то было совсем другой композицией — упрощенной и облегченной. Ладно, я бы и не заострил внимания. Понимаю, что там драматургия, репетиции и лучше записать заранее. Но огонь почему так скучно зажгли?

Сотни людей приехали к «Платинум-арене» к началу церемонии. Спустя час им сказали, что ждать еще два часа. И многие отстояли. Без трансляции на месте, без элементарного туалета — одни волонтеры тащили на харизме. В награду зрители-по-ту-сторону-забора получили пшик. Буквально. Пламя зажгли внезапно, без фанфар и ликования, как зажигают газовую плиту на кухне. Слышали бы вы тот ропот, который услышал я.

Мне жаль во всей этой истории ту маму из Новосибирска, которая приехала с дочкой, чтобы увидеть зажжение пламени; жаль учителей из Тувы, которые отпросились на работе и поехали в Красноярск, но ждать три часа от начала и до конца не смогли. Надо делать для людей, а не для картинки».

Короче, то, что показывали народу с наиболее фееричного момента — удара Сергея Ломанова клюшкой, запулившего мяч, как «коктейль Молотова», и поджегшего Енисей, — это частично мультик, компьютерная графика, спецэффекты, частично заранее сделанная запись. Но кем нужно быть, чтобы поверить в реальность летящего в Енисей мяча, зажигающего праздничные огни? И почему эти люди не предъявляют претензии к Голливуду за то, что Нео и Тринити, Бэтмен и Годзилла — это не реальность, а туфта? Нет, смысл понятен: народ у нас никогда не обманывали, но в этот раз православных решили вдруг наколоть, вот они фейком и возмутились.

Королевство кривых

Знаю странных людей (их еще называют оптимистами), полагающих, что вся многочисленная пропагандистская обслуга режима, все, топящие за него, моментально перекрасятся с его сменой, что людей, верящих в тот бред, что они несут, нет, и никакое гражданское противостояние нам не грозит по причине всеобщего цинизма/здравомыслия. Ага. Богомолов вполне искренне недоумевает:

«Для трансляции фейерверк заранее записали «дорого-богато» […], потому что он совершенно другой, нежели то, что увидел я. И по телевизору залпы начались раньше, чем в реальности...»

«Как будто реальность тормозит, а трансляцию ведут из будущего […], я там кирпичей наложил, думая, что я ослеп просто».

Коллега (из той же ГТРК) Александр Усатенко:

«Я тоже был в недоумении. Грешным делом подумал, а в том ли я городе и около той ли арены?»

Значит, недоумение посетило, обозначилась претензия в несовпадении телекартинки и реальности. А что из того, что каждодневно несут в эфир «телевизионные деятели искусств» (фрекен Бок), совпадает с реальностью? Теплые туалеты в сельских школах, появившиеся благодаря мудрому указанию премьера Медведева? А то телевизионщики не знают, что эти биотуалеты открывают только для съемок. Дорога, соединяющая Восток России с Западом и торжественно открытая 15 лет назад? А то телевизионщики, снимающие, как Путин режет ленточку, не знают, что эта «панъевропейская автомагистраль» собой представляла и тогда, и сейчас. Не возникает ощущения «как будто реальность тормозит, а трансляцию ведут из будущего», не? Что из того, о чем они ежедневно талдычат — университеты, суды, парламент, ракеты, наука, — соответствует сути всех этих слов? Что из этого не декорации и мишура? Что из того, что обещали народу, сделано?

Нет, вот фейерверк у народа сперли, и по этому поводу когнитивный диссонанс и печаль. А у него, собственно, что не стырили-то? Дюралевое ведро?

Но так могут рассуждать только завзятые русофобы из «пятой колонны». А очень хочется воспеть Универсиаду. Но если писать о прекрасной подготовке мероприятия, изумительной церемонии открытия, напряженных состязаниях, не будет ли это нарушать только что принятый закон о запрете недостоверных новостей? Что это будет, как не фейк, — поскольку снег «перераспределяли» и заменяли синтепоном, озеленяли город срубленными елками, а над характером и форматом самих соревнований только ленивый еще не посмеялся и не высказался?

Грязный снег в Красноярске перед открытием Универсиады укрыли чистым... синтепоном

Фото из соцсетей

Грязный снег в Красноярске перед открытием Универсиады укрыли чистым... синтепоном. Фото из соцсетей

Что делать с другими подобными новостями? Фейковыми звеньями «трансконтинентальной магистрали Париж–Берлин–Москва–Владивосток»? Фиктивными теплыми туалетами в школах?

Это, впрочем, отдельный разговор — стихийный буддизм и сознательный постмодернизм российского законодателя, отрицающего какое-либо значение реальности и сосредоточившего внимание лишь на ее отражении. Парламенту, подражающему книжкам Пелевина, надо бы и с автора брать пример, точней формулировать: например, фейк — все, что представители государства могут посчитать противоречащим их интересам. Или фейк — это то, что заблокировано Роскомнадзором.

Является ли такое открытие Универсиады с недостоверным фейерверком фейковой новостью? Разумеется, нет. Фейк бы заблокировал Роскомнадзор.

Таким образом, налицо два разнонаправленных усилия государства. Тухляк в реальности возвышают до феерии на экранах. И спустя полтора часа реальный фейерверк у мэрии низводят до его отсутствия. Россия враскоряку, реальная действительность ей больше не нужна, но как справиться с тем, что она отовсюду выглядывает?

Неуважение властей в интернете, за которое могут посчитать любой бубнеж в соцсетях, приравнивается к хулиганке. Вместе с тем хулиганством названо и забрасывание администрации «коктейлями Молотова».

Смысл выравнивания информационного поля понятен: в стране стабильность, в болоте хоть закидайся «коктейлями Молотова» — ничего не будет, субстанция обволакивает и поглощает, а значит, нечего об этом и упоминать. Но раз это всего лишь «хулиганка», то тогда можно и порассуждать о ее причинах — ведь статья у нас за оправдание терроризма, а здесь им и не пахнет, как утверждают власти. Статьи же за оправдание хулиганства нет.

Дрожь земли

Человек, бросивший «коктейли Молотова» в администрацию Красноярска, полного полицией по случаю приезда Путина

Силовики официально не сообщают фамилий арестованных по делу об атаке на мэрию. Однако вслед за неофициальной утечкой видео организована и утечка персональных данных главного фигуранта. Если доверять этой информации, выходит, что он судим за кражу, до этого служил в 7-й российской военной базе (в/ч 09332), дислоцируемой в Абхазии. В соцсетях свои взгляды он обозначал как «ультраконсервативные». За неделю до атаки на мэрию, 24 февраля, он — якобы для проверки себя и своей силы духа — прыгал с опор главного (коммунального) моста в Енисей, есть видео прыжка: летит, вниз ногами входит в воду, выныривает, плывет к берегу. Его задерживали, но отпустили.

Социально свой. Ну или близкий. В прозападных настроениях не замечен, в «пятой колонне» не состоял.

И напомню: тем, что народу реальный фейерверк заменили мультиками, возмущалась не «пятая колонна» — сами же мастера (ну подмастерья) этого действа.

Простой народ в поддержку Олимпиады

Фото 2014 года из соцсетей

Это как раз к вопросу о буддийском характере нашей сегодняшней госмашины, не желающей вглядываться в реальность. Она борется с белоленточниками, оранжевой угрозой, национал-предателями, либералами, обвиняет их в связях с Западом, в том, что Западу и его «пятой колонне» в России она «нужна как сырьевой придаток, а не сильная держава», и т.д. В то время как

сырьевым придатком Россию делают не чьи-то мечтания, а реальная работа всех этих патриотов в правительстве и госкорпорациях, каждодневная чиновничья деятельность.

Отдают Даманский Китаю, а США контроль над сибирской гидроэнергетикой и алюминиевой промышленностью одни, а национал-предатели, значит, совсем другие. Это ли не фейк? Ни в коем случае не сомневаюсь в гениальности выбранного курса, но какая-то обратная связь с реальностью необходима любой гениальности организму. Он все борется с блогерами и репостами — в то время когда уже сама земля, сама социальная база режима дрожит и что-то начинает чувствовать.

Два совещания

На митинге в защиту чистого воздуха в Красноярске

Фото: Алексей Тарасов / «Новая»

У меня нет протоколов допроса метателя бутылок, поэтому — одни немотивированные предположения. И даже не относительно конкретного поджога мэрии, а вообще — что могло бы возмутить красноярца? 2 марта, за несколько часов до фиктивных и реальных фейерверков, Владимир Путин провел встречу с красноярским губернатором Александром Уссом. Ожидания, что за счет Универсиады Красноярск выйдет из зоны экологической катастрофы, сможет ограничить выбросы крупного бизнеса, травящего город, не оправдались. Вместо воздуха Красноярску предложили метро.

При чем здесь оно? Как оно может уменьшить выбросы промышленности и угольных ТЭЦ?

В любой непонятной ситуации обещать метро? Метро — это не только удобные деньги, там чисто, светло…

Немного о технологиях таких решений. Сравните цифры, названные на двух встречах Путина, посвященных плану борьбы с экологической ситуацией, «вызывающей многочисленные нарекания жителей» (формулировка kremlin.ru), — обе состоялись в Красноярске.

Год назад, 7 февраля 2018 года: «36% от всех выбросов — за счет автомобильного транспорта». Это говорит президент.

И делает соответствующие выводы. Не буду спорить с цифрами. Замечу лишь, что в Красноярске машин вроде не больше, чем в Москве. А ИЗА (индекс загрязнения атмосферы) в Москве во много раз ниже. Да и во время Универсиады количество машин в Красноярске не уменьшилось, а воздух посвежел.

А теперь процитирую по сайту Кремля Усса на встрече 2 марта:

«А. Усс: Совершенно понятно, что около 50% выбросов, проблемы в этом смысле создает транспорт. И никакие иные способы, как более активное использование общественного транспорта, здесь невозможны.

В. Путин: «Около 50 процентов?»

А. Усс: Да, около 50».

Владимир Путин и губернатор Александр Усс

Фото: РИА Новости

Статданные не подтверждают столь взрывного роста благосостояния и автопарка красноярцев. Зачем нужно рисовать цифры, понятно: увести от решений, которые могут задеть интересы крупного бизнеса. Эту задачу все последние годы решает госмашина в Красноярске.

На экологические митинги автобусами привозят людей, организованно разворачивающих плакаты о необходимости метро,

местным СМИ и блогерам платят, чтобы они доказывали, что в экологической катастрофе виноваты личные машины красноярцев и печки частного сектора, и подобная белиберда называется госполитикой в крае, Усс с его 50% — вишенка.

Возвращаясь к закону, запрещающему фейки. Ничего, что о 50% написали все? И о метро как экологической панацее? Значит, фейком были 36%? Это не пустой разговор, за этим — жизнь миллионного города, из которого нарастает поток экологических беженцев.

На экомитинге в Красноярске

Фото: Алексей Тарасов / «Новая»

Думаете, на мультики и фейерверк в записи режиссеры церемонии открытия Универсиады пошли от хорошей жизни? В этом году новогодние праздники в Красноярске проходили в режиме черного неба. Это так: пуляешь салют в серую набухшую массу — а его, всех этих разноцветных веселых огней, и не видно. Как в анекдоте про бомбардировку деревни Говнищево. У-у-у-у. Хлюп. Большие Грязи не только под тобой, но и над тобой.

Что смога не будет на открытие Универсиады, гарантий не было. И пусть не такое критичное, но видимое, ощущаемое и фиксируемое загрязнение воздуха 2 и 3 марта действительно произошло.

Советская сказка «Королевство кривых зеркал» рассказывала о мире капитализма. Скупой Нушрок не хотел заменять оловянно-ртутную амальгаму серебром. Но в изготовленных подданными зеркалах крошка хлеба отражалась большой булкой, истощенный человек выглядел сытым и довольным жизнью.

А ядовитые испарения — «весенней дымкой». Впрочем, последнее уже не из сказки, так выразился комментатор Евроспорта, взирая с горнолыжных трасс на город.

Алексей Тарасов, «Новая газета»