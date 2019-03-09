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Почему в Могилев не едут туристы?

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  • 9.03.2019, 17:32
Фото: belsat.eu

По привлекательности среди областных центров Могилев занимает лишь пятое место.

Такую статистику озвучили работники «Могилевоблтурист» на круглом столе, в ходе которого обсуждались вопросы развития туризма в Могилеве. Общественность, бизнес и власти собрались, чтобы вместе проанализировать проблемы и способы их решения.

Нет информационного центра для туристов

Фото: belsat.eu

Наблюдается тенденция спада групповых туров на 40-50 человек. Люди все больше путешествуют самостоятельно, с семьями или друзьями, а значит, у них нет своего экскурсовода, который все покажет и расскажет. Эту роль может выполнять информационный центр для туристов. По мнению участников круглого стола, нужно брать пример с соседних туристических центров – Вильнюса, Львова, Москвы, где обязательно есть информационный центр для туристов с различными картами и книжными гидами, а также человек, который поможет разобраться в этой информации.

Нет хорошей лавки с сувенирами

Фото: belsat.eu

«Сейчас ремесленники раскладывают свои товары на столах на пешеходной улице Ленинской. Так не должно быть, нам нужно приводить зарубежные группы в красивое место, где они смогут приобрести на память о городе красивые сувениры, сделанные могилевскими мастерами», – согласились все участники встречи.

Нет аудиогидов

Кому-то еще нужны бумажные карты, но значительная часть людей уже давно перешла на мобильные устройства. Стоит создавать аудиогиды как по самому городу, так и по музеям. Причем желательно, чтобы они обязательно были в том числе и на английском, немецком, испанском языках. Обращалось внимание и на отсутствие интернет-гайдов для иностранцев. Блогер Денис Васильков говорит:

«Турист — как слепой котенок, из-за того, что он не знает, куда пойти, может нарваться не на то. От того и негативные отзывы. В интернете англоязычная информация о Могилеве есть только урывками. Электронные гайды лучше печатных карт. А еще гайды лучше разрабатывать на день. Могилев – идеальное место для путешествий выходного дня».

Нет сюжетов

Фото: belsat.eu

«Пойти по пути Львова и придумать себе привлекательные истории, чтобы туристы их запоминали. Неужели нельзя сказать, что вот на этом месте убили последнего могилевского льва? Или придумать что-то другое», – говорит Павел Мариненко из комитета экономики Могилевского облисполкома. Его поддерживает и экскурсовод Олег Дьячков, который отмечает, что в Могилеве любят говорить о царской семье, а не о могилевских особенностях. Олег привел пример, что дерево в центре города, с которым была связана интересная история для туристов, спилили. Хотя он очень просил этого не делать. А самый древний люк в городе, к которому он водил группы туристов, исчез в неизвестном направлении.

Музеи закрываются очень рано

Фото: belsat.eu

Жители Могилева не могут попасть в музей. Знаете почему? Когда они выходят с работы, музеи уже закрыты. Единственная возможность попасть в музей – прийти в выходной день.

Инфраструктура в упадке

Фото: belsat.eu

«Нам есть что показать, но хорошее впечатление от места разбивается из-за отсутствия инфраструктуры. Приходишь с иностранными гостями куда-то, а там дорога разбита или ее вообще нет. Мы к этому привыкли, а туристам оно бросается в глаза», – отмечает Денис Васильков.

Событийный туризм развит недостаточно

Руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов предполагает, что у Могилева достаточно потенциала, чтобы приглашать иностранных гостей посетить местные события. Идея Юрия заключается в том, чтобы включать могилевские праздники и фестивали в туристические туры. Чтобы турист получил сразу много впечатлений: посетил несколько мест, в том числе и интересные фестивали.

Это был первый шаг – выявление недостатков. Среди прочих назывались: некрасивые клумбы, малое количество отзывов на популярном сайте путешествий «TripAdvisor», отсутствие белорусской кухни в кафе. По итогам встречи создали рабочую группу в деле туризма при Центре поддержания предпринимательства. В ее обещали включить всех присутствующих.


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