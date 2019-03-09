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Гриценко рассказал, кого назначит генпрокурором в случае победы на выборах в Украине

  • 9.03.2019, 18:03
Анатолий Гриценко

Также кандидат в президенты Украины предложил кандидатов на должность Генштаба.

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что в случае его победы пост генпрокурора займет Давид Сакварелидзе. Об этом Гриценко заявил 8 марта в программе "Face2Face" в эфире телеканала ZIK, пишет unian.net.

"Утром я еще определялся среди трех кандидатур. Я уже определился. Мой кандидат на должность генпрокурора Давид Сакварелидзе", - заявил он.

Гриценко добавил, что "этот человек показал нулевую толерантность к коррупции" и, "в отличие от нынешней балаболки, имеет юридический диплом, знает, что такое закон и его рамки". "Он будет обеспечивать не мои указания, как президента, а будет держать планку правоохранительного органа, которая сейчас нужна стране. ... В этом я абсолютно уверен, - отметил политик.

Также Гриценко сообщил, что Генштаб должен возглавлять "не политик, а военный человек", и на эту должность у него есть две кандидатуры. По его словам, оба - действующие генералы в Вооруженных силах, однако их имена он не будет обнародовать, поскольку их "сразу уволят".


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