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Властям все равно, будет ли на могиле Калиновского надпись на белорусском языке?

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  • 9.03.2019, 18:11
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Представитель Литвы заявил, что обсуждение вопроса возможно при интересе белорусской стороны.

Останки Кастуся Калиновского и других повстанцев 1863-1864 годов перезахоронят в Вильнюсе на кладбище Росса, вероятно, уже этой осенью.

О том, что здесь найдут свой покой повстанцы, будут свидетельствовать специальные надписи на двух языках – по-польски и по-литовски. Белорусский язык появится только в техническом описании в часовне, где будут похоронены национальные герои Литвы, Польши и Беларуси, сообщила представитель польского министерства культуры Эльжбета Роговская.

Эту информацию «Белсату» подтвердил и вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матуленис:

«Запись будет на литовском и польском языках, и нужно обсуждать, будут ли другие языки, может, и белорусский. Пока мы не решили. Но информационная таблица о восстании будет на литовском, польском, белорусском, английском языках. Если будет интерес – будем говорить об этом с белорусской стороной…»


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