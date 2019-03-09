50 чашек кофе в день и другие странные привычки гениев 9.03.2019, 18:25

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Эксцентричность некоторых известных людей просто поражает.

Издалека звезды светят ярко и красиво, но приближаться к ним не стоит. То же самое можно сказать о многих знаменитых людях как далекого, так и недавнего прошлого. Если милые причуды одних можно было довольно легко перенести, то основательная придурь других заставляла окружающих держаться на безопасном расстоянии, пишет bigpicture.

Стэнли Кубрик и его мягкая сторона

Стэнли Кубрик — создатель таких фильмов, как «Космическая одиссея 2001 года», «Сияние» и «Заводной апельсин» — был известен как строгий перфекционист и довольно замкнутый человек. Но в его натуре была и мягкая сторона: он очень любил животных. Как-то у него в доме жили сразу 16 кошек! Но и это не предел. Позже к кошачьей компании добавились 7 золотистых ретриверов и 4 осла.

Леонардо да Винчи и расписание его сна

Да Винчи был художником, инженером, писателем, скульптором, изобретателем, архитектором, пионером в изучении анатомии человека, страстным любителем животных и, возможно, одним из самых известных вегетарианцев (если не веганов) в истории человечества. Кажется, нет ничего, чего бы этот человек не делал. И все же такая вещь есть: это сон. Да Винчи не любил тратить на него время, и после тщательного изучения и накопления знаний начал следовать циклу полифазного сна. Другими словами, сон Да Винчи состоял из нескольких коротких интервалов в течение дня. Быть человеком эпохи Возрождения не так уж просто.

Сальвадор Дали и его жена

При мысли о сюрреализме вам, вероятно, сразу вспоминается Дали и его усы, покрытые помадой. Жизнь этого художника была такой же эксцентричной и сюрреалистичной, как и его картины. Но кроме того, что он ездил на машине, заполненной цветной капустой, и ходил по Парижу с муравьедом на поводке, было еще кое-что крайне экстравагантное.

Когда Дали женился на Гале — музе и любви всей своей жизни — он купил ей замок и вознес ее на пьедестал. В общем, ему было разрешено навещать жену в этом замке только после письменного приглашения.

Лев Толстой и его самодельные сапоги

Гигант русской литературы Лев Толстой не только написал исторически достоверные книги, но и сам стал живой историей. Он один из немногих писателей, признанных во всем мире еще при жизни. Несмотря на то, что Толстой был выходцем из высших слоев общества, в конце концов он начал сомневаться в правильности пути и решил изменить свою жизнь. Он осудил мораль и взгляды высшего общества, стал вегетарианцем, начал носить крестьянскую одежду и обувь (и даже начал учиться сапожному ремеслу). Его самодельные сапоги выглядели не идеально, но были сделаны собственными руками.

Вольфганг Амадей Моцарт и его чувство юмора

Этот гениальный композитор навечно вписал себя в историю классической музыки. Однако есть нюанс, который в официальных биографиях часто упускают из виду. Дело в том, что Моцарт очень любил шутить на тему задниц, испускания газов и прочее — короче говоря, увлекался грубым «пердежным» юмором. Он даже написал пьесу на 6 голосов, которая называется «Leck mir den Arsch fein recht schön sauber» («Вылижи мою задницу хорошо и дочиста»). Но любим мы его не за это.

Эрик Сати и его эксцентричность

Выдающийся французский композитор Эрик Сати был странным. Не просто немножко странным, а непостижимо странным. Начнем с того, что он ел только пищу белого цвета — яйца, сахар, тертые кости, соль, кокосы, рис и тому подобное. Каждое утро он вставал ровно в 7:18, а обедал ровно в 12:11. Ужин должен был состояться не позднее 19:16, а отбой ко сну — строго в 22:37. Кроме того, Эрик Сати имел склонность к накапливанию хлама (хотя можно назвать это и коллекционированием). Например, у него было более 100 зонтиков. И, наконец, этот человек был настолько своеобразным, что даже стал приверженцем какой-то религиозного культа… который сам и основал.

Эдвард Григ и его счастливая лягушка

Норвежский композитор Эдвард Григ — это автор знаменитых композиций из «Пер Гюнта» — «В пещере горного короля», «Утро» и др. Все слышали его музыку хотя бы раз. Нужно родиться очень счастливым, чтобы иметь такой талант. Или, как в случае с Григом, нужно просто иметь счастливую лягушку. Статуэтку лягушки. Композитор всегда носил эту статуэтку в кармане пальто — куда бы ни пошел. И каждый раз, выходя на сцену, он ее потирал на удачу. Видимо, это сработало!

Оноре де Бальзак и его 50 чашек кофе

«Если бы не кофе, то невозможно было бы писать, то есть невозможно и жить», — так однажды сказал Бальзак, известный французский писатель, драматург и автор «Человеческой комедии». И он не лукавил: его средняя дневная норма составляла 50 чашек кофе. Непонятно, как спать, если постоянно находишься под действием кофеина. Но Бальзаку это нравилось. Он каждый день просыпался в час ночи, чтобы сесть за стол и сразу начать писать.

Микеланджело и его гигиена

Сикстинская капелла в Ватикане — творение небесной красоты, но ее создатель Микеланджело был весьма далек от этого. И по простой причине — он не признавал гигиену. Микеланджело спал в одежде и сапогах, не снимая их в течение нескольких дней. Он избегал душа и даже считал это опасным для здоровья. Может, он в чем-то был и прав, потому что прожил 89 лет — и это в те-то времена.

Альбер Камю и зоопарк

Воплощение французского гламура XX века Альбер Камю был не просто элегантным интеллектуалом, который ввел моду на курение и назвал свою кошку Сигаретой. Он был писателем, который получил Нобелевскую премию, философом, политическим активистом, журналистом, страстным поклонником футбола и… очень-очень большим любителем животных. Когда он приехал в Нью-Йорк, то не успокоился, пока не сходил в Центральный зоопарк. И не один раз, а двадцать.

Франц Шуберт и его очки

Франц Шуберт известен прежде всего благодаря своему произведению Ave Maria. Все у композитора было здорово, за исключением одной проблемы — плохого зрения. Поэтому Шуберт должен был носить очки, что он покорно и делал. В прямом смысле. Все время. Он в них даже спал.

Вирджиния Вульф, Фридрих Ницше и письменный стол для работы стоя

Несмотря на то, что эти две двое никак между собой не связаны, кое-что общее у британской писательницы и немецкого философа все же было. А именно — они оба работали стоя, считая, что это единственный способ написать что-то значимое.

Игорь Стравинский и стояние на голове

Что произойдет, если взять стакан сока и перевернуть его вверх дном? Конечно, он разольется. Русский композитор Игорь Стравинский применял ту же технику для того, чтобы заставить течь и циркулировать свои творческие соки. Каждое утро он в течение 10-15 минут исполнял стойку на голове. Похоже, это помогало ему как следует прочистить голову и подготовиться к сочинению музыки.

Людвиг ван Бетховен и 60 кофейных зерен

Людвиг ван Бетховен действительно написал великолепную «Симфонию № 9», которая сейчас является гимном Европейского Союза, буду уже глухим. Но это, конечно, лишь вершина айсберга его огромного вклада в историю музыки. И тут надо сказать о том, что звездные результаты требуют астрономической дисциплины. Каждое утро композитор вручную отсчитывал 60 кофейных зерен, а потом готовил из них свою идеальную чашку кофе. Кроме того, чтобы восстановить силы и взбодриться после напряженной работы, он периодически поливал голову холодной водой.

Курт Кобейн и его волосы

Одна из самых известных песен «Нирваны» называется «Smells Like Teen Spirit» («Пахнет подростковым духом»). Кобейн как-то решил пойти дальше и самому начать пахнуть как подросток. Он покрасил волосы в красный цвет с помощью порошка Kool-Aid (это ароматизированная смесь для напитков). Интересный выбор. Чтобы уберечь свои волосы в этот период, музыкант не пренебрегал некоторыми процедурами по уходу за ними — например, мыл их время от времени. Не шампунем. Обычным мылом.

Джорджия О’Кифф и ее машина

«Мать американского модернизма», Джорджия О’Кифф была художницей с особыми потребностями. Для того, чтобы быть продуктивной и рисовать все, что хочется, не отвлекаясь на посторонних, ей понадобилась отдельная студия И эта студия была мобильной. О, и еще в этой студии можно было путешествовать, потому что это было заднее сиденье автомобиля Ford Model-A. Да, Джорджия О’Кифф рисовала в своей машине.

Гленн Гульд и его ипохондрия

Канадский пианист Глен Гульд, большое имя в мире классической музыки, был известен не только своими виртуозными навыками и уникальным стилем игры. Он также был очень странным персонажем с характером ипохондрика и множеством эксцентричных выходок. Гульд всегда, в любую погоду, носил пальто и перчатки, так как боялся заразиться микробами и заболеть. И когда наступало время выступления, он всегда брал с собой свой стул, где бы ни проходил концерт. Это всегда должен был быть его собственный волшебный стул.

Фрида Кало и ее питомцы

Эксцентричная мексиканская художница Фрида Кало всю свою жизнь страдала от последствий аварии, сделавшей ее инвалидом. Эта женщина была особенной во всем. Вот небольшая деталь: у нее было много домашних животных и она их очень любила. Но большинству из ее питомцев больше подошли бы джунгли или одна из ее сюрреалистических картин. У Фриды жили не только собаки, но и обезьяны, попугаи, куры и воробьи. А еще у нее был олененок по имени Гранизо и орлица, которую звали Гертруда Кака Бланка, что в переводе означает Гертруда Белое Дерьмо (что вполне логично).

Энди Уорхол и его парики

Энди Уорхола, лицо поп-арта, легко отличить от толпы. Потому что он был настоящим денди и очень заботился о своей внешности, а главное, о своей культовой прическе. Которая на самом деле представляла собой парик. Короче говоря, у Уорхола имелась привычка собирать парики. В итоге он накопил коллекцию из 40 экземпляров.

Пабло Пикассо и его револьвер

Прежде всего, мало кто знает, что Пабло Пикассо — это краткая версия имени художника. На самом деле его звали Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомуцено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Руис и Пикассо. Честное слово. Он прославился тем, что всегда и во всем шел напролом. Он навсегда изменил искусство, его не смогли запугать и остановить ни критики, ни гестапо. Но и в обычной жизни поколебать его решимость и сбить с толку было весьма трудно: куда бы он ни шел, он брал с собой револьвер. И очень немногие осмеливались встать на пути у этого вспыльчивого испанца.