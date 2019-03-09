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В Лиде пьяный парень обстрелял автомобиль и три автобуса из газового пистолета

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  • 9.03.2019, 18:52
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В транспорте находились пассажиры.

В Лиде 8 марта 20-летний парень из квартиры на первом этаже обстрелял окна автомобиля и трех маршрутных городских автобусов. Везде были пассажиры, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

В результате обстрела в автобусах повреждено шесть окон, а также переднее боковое стекло в автомобиле, где на заднем сиденье находился ребенок. Люди не пострадали.

Первым в милицию обратился владелец легкового автомобиля с заявлением, что в его машину попал камень, повредив стекло. Потом стали поступать сообщения о других похожих случаях: водители городских автобусов обнаруживали характерные повреждения на стеклах, отмечают в УВД.


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