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В центре Минска за $700 тысяч продают квартиру в «стиле эпохи Людовика XVI»

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  • 9.03.2019, 19:30
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Как утверждает продавец, после ремонта в квартире никто не жил.

Четырехкомнатная квартира занимает половину пятого этажа в доме сталинской постройки на улице Карла Маркса в Минске. Общая площадь — 136 метров.

Как утверждает продавец, после ремонта в квартире никто не жил. Владелец просит за нее 1,48 миллиона рублей (это чуть менее $ 700 тысяч), пишет nn.by.

В квартире «новый дизайнерский ремонт в стиле эпохи Людовика XVI (это стилистика парижских квартир конца XVIII — начала XIX вв.)», — заманчиво гласит текст объявления. Уточняется, что ремонт выполнен с привлечением искусствоведа.

Среди особенностей — антикварный каминный портал из красного мрамора, стеновые панели ручной работы с резьбой и состаренной позолотой, чугунные радиаторы в старинном стиле, итальянская мебель в стиле эпохи Людовика XVI.


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