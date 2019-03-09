Большинство министров правительства Германии будут летать рейсовыми самолетами 2 9.03.2019, 19:23

Правительственные лайнеры будут предоставляться только нескольким чиновникам.

Большинство членов кабинета министров Германии вскоре будут вынуждены совершать служебные перелеты на обычных рейсовых самолетах.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

Правительственные воздушные лайнеры теперь будут предоставляться только нескольким высшим государственным чиновникам, среди которых федеральный президент, канцлер, вице-канцлер и министры иностранных и внутренних дел.

Представитель ВВС Германии также сообщил, что после ряда аварий и технических проблем на правительственных самолетах канцлер ФРГ Ангелу Меркель и президента Франка-Вальтера Штайнмайера в служебных полетах должен сопровождать запасной самолет.