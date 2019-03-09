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Венесуэлу обязали заплатить более $8 миллиардов

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  • 9.03.2019, 18:45
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Иностранные компании, пострадавшие от национализации, проведенной Уго Чавесом, добиваются компенсаций убытков

Венесуэла обязана выплатить энергетической корпорации ConocoPhillips более 8 млрд долларов в качестве компенсации за незаконно конфискованные в 2007 году активы. Это решение принял трибунал Всемирного банка – Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, сообщает "Голос Америки".

В подавляющем большинстве случаев Венесуэла отказывалась признавать аналогичные решения: соответствующие иски подали более 20-ти компаний. Компенсации от Венесуэлы получили канадские компании Rusoro Mining и Crystallex на сумму в примерно 1 млрд долларов. Концерн ExxonMobil пытается получить 1,6 млрд, Conoco добивается выплаты 30 млрд долларов.

Крупнейший сохранившийся иностранный актив Венесуэлы – компания Citgo Petroleum в США. Недавно в ней сменился совет директоров – новое руководство независимо от режима Николаса Мадуро.


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