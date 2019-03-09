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Две белоруски выиграли золото на Кубке Европы по легкоатлетическим метаниям

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  • 9.03.2019, 20:32
Татьяна Холодович
Фото: bfla.eu

Обе победительницы показали лучшие результаты сезона в мире.

Две белоруски выиграли золото в первый день Кубка Европы по легкоатлетическим метаниям в словацком городе Шаморин. При этом обе победительницы показали лучшие результаты сезона в мире, пишет tut.by.

Чемпионка Европы — 2016 Татьяна Холодович выиграла на Кубке Европы соревнования в метании копья. В последней попытке она отправила снаряд на 65,89 м и опередила лидировавшую чемпионку Европы — 2018 немку Кристин Хуссонг.

— Я довольна сегодняшним выступлением и результатом. Знала, что могу метнуть 65 метров, но не ожидала, поскольку я не разметанная. У меня зимний сезон проходящий, я на него акцент не делаю. Если сравнивать с моими соперницами, они метали на улице, разметывались, я на улице совсем не метала, поэтому для меня это прорыв. Я хочу передать привет и слова благодарности своему тренеру, своим родным и близким. Особенно тренеру [Валерию Оксенчуку] хочу сказать спасибо за то, что он выдержал меня и мои психи. (Смеется.) Извините, я не могу долго говорить, необходимо бежать на допинг-контроль, — приводит слова спортсменки официальный сайт БФЛА.

Фото: bfla.eu

Золото с лучшим результатом сезона в мире завоевала в Шаморине и белоруска Анна Малыщик, метнувшая молот на 74,95 м. В лидеры Анна вырвалась только в четвертой попытке (74,08), а затем еще смогла и улучшить результат. На втором месте представительница Польши Йоанна Федоров (73,22 м), бронза у украинки Ирины Климец (72,53).

— Последнюю попытку я выполняла больше на кураже. Настраивалась, готовилась, копила что-то внутри. Я поймала момент, именно его техническую сторону. Как вы заметили, у меня немного изменилась техника, даже по сравнению с зимним кубком. Я не давала комментарий, но скажу, почему я так выступила тогда. Дело в том, что у меня были проблемы со здоровьем. У меня была травма спины.

Сейчас я немного залечила ее, но я не рассчитывала на такой результат и на такие метры в зимнем сезоне. Конечно, я рада победе и такому результату. Спасибо огромное хочу сказать федерации легкой атлетики — за подготовку, за то, что нам всегда помогают, за то, что верят и поддерживают. Отдельное спасибо за то, что в этом году поехал на соревнования мой тренер. Также хочу поблагодарить всех родных и близких за теплые слова в мой адрес, которые всегда меня подбадривают, даже если случаются неприятности, — приводит слова Анны Малыщик официальный сайт БФЛА.

Бронзу Кубка Европы по длинным метаниям в соревнованиях среди спортсменов до 23 лет для белорусской сборной завоевал Александр Шиманович, метнувший молот на 72,36 м.

— Все хорошо, даже неплохо. Есть над чем работать. Будем стараться дальше. Здесь хорошая погода, мне все нравится. Я очень рад, что взял медаль сегодня, — сказал Александр Шиманович.

На первой строке итогового протокола с личным рекордом расположился украинец Михаил Кохан (76,68), второе место у венгерского метателя Бенце Халажа (75,41).

Золото в копилку сборной Беларуси в соревнованиях атлетов до 23 лет принес копьеметатель Алексей Котковец, который с первого выхода в сектор захватил лидерство в континентальном форуме, первую строку мирового рейтинга, а также обновил молодежный рекорд Беларуси — 82,40 м. В третьей попытке он обновил своей же рекорд Беларуси в категории U23 — 82,45 м.

Вторую строку итогового протокола занял поляк Циприан Мржигольд (79,41), бронзовую награду увозит в Румынию Александру Новак (78,74).


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