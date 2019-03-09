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Видеофакт: Как разделать ананас без ножа

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  • 9.03.2019, 20:40
  • 1,812

Весь фрукт можно разобрать, отламывая кусочки пальцами.

В твиттере массово расходится тикток о том, как можно разделать ананас без ножа. Точнее, почти без ножа — надо срезать верхушку, пишет "Медуза".

А дальше весь фрукт можно разобрать, отламывая кусочки пальцами. Просто посмотрите видео.

Не верите? Вот еще вариант.

В реплаях пользователи напомнили, что ананас — это не единый плод, а соплодие. Именно поэтому каждый хвостик в «шишке», словно ягоду, можно оторвать от общей оси.


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