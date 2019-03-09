Беларусь оказалась одним из крупнейших поставщиков взрывчатки в Украину 3 9.03.2019, 21:02

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Наша страна входит в тройку крупнейших поставщиков.

Беларусь вошла в тройку стран, которые больше других поставляют в Украину пороха и взрывчатых веществ. В 2018 году Беларусь экспортировала в Украину пороха и взрывчатых веществ на 1,989 миллиона долларов, что на 19% превысило уровень 2017 года.

В больших объемах Украина приобретала эту продукцию только в Германии (на 2,066 миллиона долларов) и в США (на 3,239 миллиона долларов). Поставки пороха и взрывчатых веществ из этих стран увеличились по сравнению с 2017 годом соответственно на 60% и 127,5%, сообщает "Радыё Свабода".

Четвертое и пятое место соответственно в объемах поставок этой продукции в Украину занимают Чехия (увеличились на 45% до 1,150 миллиона долларов) и Польша (снизились на 5% до 787,1 тысячи долларов).

Заметно, что к 2014 году Украина ввозила эту продукцию в минимальных объемах - она считалась экспортно ориентированной и имела востребованность на внешних рынках. В отдельные периоды поставки пороха и взрывчатых веществ из Украины увеличивались более чем в тысячу раз.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в прошлом году страна продолжала приобретать эту продукцию и в России, хотя объемы поставок снизились на 15% по сравнению с 2017 годом, до 1,056 миллиона долларов.

В то же время Украина пока не отказалась от поставок пороха и взрывчатых веществ на внешний рынок. Эту продукцию (правда, в небольших объемах) в Украине приобретали европейские страны - Болгария (5,218 миллиона долларов), Эстония (на 714,4 тысячи долларов), Литва (на 524 тысячи долларов), Грузия (288,6 тысячи долларов).