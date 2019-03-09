Кредит доверия исчерпан 9.03.2019, 21:17

Вопрос только в том, когда народное мнение превратится в политическое поведение.

Рейтинг доверия Путину пробил очередное дно и составил 32%. Об этом говорят данные последнего опроса ВЦИОМ, пишет Telegram-канал "Запретное мнение".

На бытовом уровне это уже ощущается в виде формирования консенсуса в обществе, что власть - это сборище мерзавцев, трусов и негодяев. Об этом говорят в парикмахерских, в такси, на обеденных перерывах.

Если раньше народ по большей части закрывал глаза на беспредел властей в обмен на так называемую "стабильность", то теперь спираль молчания стремительно разрушается. До народа начинает доходить, что Путин собирается воевать со всем миром до "последнего россиянина".

И слова Усманова про блокадную норму уже перестали быть глупой шуткой. Обворованные пенсионеры конечно же стали последней каплей. Весь вопрос теперь только в том, когда политическое мнение превратится в политическое поведение. Ведь Путин уже показал, что не отступит под напором народного мнения. А народ поставлен буквально на грань выживания, и демографическая статистика тому доказательство.

Можем уверенно прогнозировать, что события будут развиваться следующим образом:

1) образование массовых социальных протестов;

2) политизация этих протестов;

3) переход части "правящей элитки", ради собственного выживания, на сторону протестующих;

4) национальный политический кризис и полный коллапс системы;

5) революция.

Власть это прекрасно чувствует, поэтому и пытается принять закон о суверенном интернете. Но она забывает, что генералы всегда готовятся к прошедшим войнам, а настоящий революционер, напротив, использует современные технологии против ржавых выдумок морально и физически устаревших властных старцев.

Способна ли кучка дряхлых-рассыпающихся на глазах чекистов остановить прогресс? Вопрос риторический.