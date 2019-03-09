Cиноптики сообщают, что белорусов ждет «оранжевая» неделя 9.03.2019, 21:22

Завтра Беларусь ждет сильный ветер.

Ветреная выдалась неделя. Синоптики сначала объявили оранжевый уровень опасности на вторник и среду, позже продлили его на четверг, пятницу и субботу. Теперь нас предупреждают о сильном ветре и в воскресенье, пишет tut.by.

«10 марта на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, утром и днем местами до 22 м/с», — сказано в сообщении Белгидромета Минприроды. В Минске также прогнозируют ветреную погоду.

Ранее синоптики сообщали, что 10 марта будет облачно, временами дождь, мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…+5 °С, максимальная температура днем — +2…9 °С. В понедельник, по предварительному прогнозу, начнет поступать более холодная воздушная масса из Скандинавии. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…+3 °С, максимальная температура днем — +1…7 °С.

В МЧС напоминают, что сильный ветер может повредить линии связи и электропередачи, а также вызвать падение деревьев, обрушение слабо укрепленных конструкций, включая кровли зданий.

Спасатели рекомендуют, если вы находитесь на улице, обходить шаткие строения, деревья и сооружения повышенного риска (линии электропередачи, трубопроводы, мосты и эстакады). Владельцам автомобилей предлагают поставить транспортное средство в гараж или же припарковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.