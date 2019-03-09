Венесуэльцы вышли на акцию против режима Мадуро 3 9.03.2019, 21:28

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Фото: Reuters

На улицы Каракаса вышли тысячи протестующих.

В Каракасе в субботу, 9 марта, проходит массовая демонстрация против диктатора Николаса Мадуро, на которую вышли тысячи человек. Пытаясь помешать протестующим, полиция преградила им дорогу в нескольких местах, сообщает "Немецкая волна".

Дело дошло до столкновений, когда экипированные для борьбы с беспорядками правоохранители оттеснили с широкой улицы несколько десятков человек. СМИ пишут, что полиция применила перечный спрей - в частности, против одной из участниц протеста, которая вступила в разговор с полицейскими.

"Они думают, что могут запугать нас, но собравшиеся на улице люди преподнесут им сюрприз", - заявил в опубликованном в Twitter видеообращении президент Венесуэлы Хуан Гуаидо. Он призвал демонстрантов "не сдаваться до тех пор, пока мы не обретем свободу".

Блэкаут в Венесуэле

В Венесуэле уже вторые сутки продолжается масштабное отключение электричества. Сбои наблюдаются в работе международного аэропорта Майкетии, метро, телефонной связи и интернета. Критическая ситуация возникла в клиниках, не обеспеченных собственными электрогенераторами. Национальная электроэнергетическая компания Венесуэлы Corpoelec назвала причиной диверсию на крупнейшей гидроэлектростанции страны, расценив ситуацию как "часть электрической войны против государства".