В Минске пропала молодая украинка 2 9.03.2019, 21:41

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Женщину разыскивает полиция украинского города Днепр.

На странице поисково-спасательного отряда «Ангел» в Facebook появилась информация о пропавшей женщине. Разыскивается Панасенко Юлия Александровна 1984 года рождения — гражданка Украины, проживающая в Минске. Еще в феврале она перестала выходить на связь со своими родными, пишет onliner.by.

«12 февраля этого года женщина перестала выходить на связь с родными. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда «Ангел».

Приметы: рост 153 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы светлые, имеет шрам над губой. Предположительно была одета в темно-серую куртку с мехом, шапку с золотистой ниткой, черные ботинки.

Женщину разыскивает полиция украинского города Днепр.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении этого человека, просят позвонить по телефону поисково-спасательного отряда «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов).