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В Литве значительно выросла минимальная зарплата

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  • 9.03.2019, 21:42
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Фото: Shutterstock

Минимальная зарплата «на бумаге» составляет 555 евро.

Минимальная зарплата "на бумаге" в Литве после налоговой реформы увеличилась, поэтому рейтинг Литвы значительно улучшился в статистики Евросоюза (ЕС), пишет Delfi.

По данным Евростата, в 2018 году Литва по минимальной зарплате опережала только Болгарию, а в 2019 году – 9 стран (Латвию, Румынию, Венгрию, Хорватию, Чехию, Словакию, Польшу, Болгарию и Эстонию). По прежним подсчетам, минимальная зарплата в Литве выросла с 400 до 430 евро. По новому порядку, когда объединили налоги работодателя и работника, минимальная зарплата "на бумаге" составляет 555 евро.

В Латвии минималка в этом году - 430 евро, в Эстонии – 540 евро, в Литве – 555 евро.


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