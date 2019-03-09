В Литве значительно выросла минимальная зарплата

В Литве значительно выросла минимальная зарплата3
- 9.03.2019, 21:42
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Минимальная зарплата «на бумаге» составляет 555 евро.
Минимальная зарплата "на бумаге" в Литве после налоговой реформы увеличилась, поэтому рейтинг Литвы значительно улучшился в статистики Евросоюза (ЕС), пишет Delfi.
По данным Евростата, в 2018 году Литва по минимальной зарплате опережала только Болгарию, а в 2019 году – 9 стран (Латвию, Румынию, Венгрию, Хорватию, Чехию, Словакию, Польшу, Болгарию и Эстонию). По прежним подсчетам, минимальная зарплата в Литве выросла с 400 до 430 евро. По новому порядку, когда объединили налоги работодателя и работника, минимальная зарплата "на бумаге" составляет 555 евро.
В Латвии минималка в этом году - 430 евро, в Эстонии – 540 евро, в Литве – 555 евро.