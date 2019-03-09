Евростат: Белорусы в лидерах по количеству браков и разводов 9.03.2019, 22:06

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Больше белорусов разводятся только россияне.

По данным Евростата, самое большое преимущество женского населения над мужским (24500000) - в Европе (ООН включает также в этот регион Россию, Украину, Беларусь и Молдову), сообщает "Радыё Свабода".

Здесь за последние полвека количество зарегистрированных браков сократилось почти вдвое, а количество разводов, наоборот, возросло в 2,5 раза.

В Беларуси - один из самых высоких показателей количества браков. Но при этом и самый высокий, после России, по разводам.