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Порошенко рассказал о новой ракетной программе Украины после развала ДРСМД

  • 9.03.2019, 22:12
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Петр Порошенко

Президент Украины заявил, что в ближайшее время пройдут испытания украинского оружия.

Украина нуждается в высокоточных ракетах повышенного радиуса действия. Об этом 9 марта в Черкассах заявил президент Украины Петр Порошенко, информирует УНН.

"Нам необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага. Это сделает агрессора сдержанным, а нашу оборону – надежной. Для меня безопасность украинцев – превыше всего", – сказал он.

По словам президента, Украина уже не будет повторять ошибок, связанных с Будапештским меморандумом, после подписания которого страна перестала быть ядерным государством.

Порошенко отметил, что в ближайшее время пройдут испытания украинского оружия.


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