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Блэкаут: В Венесуэле продолжаются перебои в работе мобильной связи и интернета

  • 9.03.2019, 22:52

Отключение электроэнергии затронуло почти все районы 30-миллионной страны.

В Венесуэле продолжаются массовые перебои с электричеством, начавшиеся в минувший четверг вечером из-за серьезной аварии на главной электростанции. Лишь через сутки свет появился в некоторых районах Каракаса, сообщает "Радио Свобода".

Продолжаются перебои с мобильной связью и интернетом, несколько крупных городов все еще остаются без света. Отключение электроэнергии затронуло почти все районы Венесуэлы с ее 30-миллионным населением

Энергетический кризис стал причиной гибели не менее двоих детей в венесуэльских больницах. Представители организации Doctors for Health, примерно в половине из 23 больниц, в которых проводился опрос, сообщили о проблемах с использованием электрогенераторов. По данным другой правозащитной организации CODEVIDA, тысячи пациентов, которым требуется процедура гемодиализа, остались без жизненно необходимого лечения из-за отключений света.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что ответственность лежит исключительно на режиме Мадуро: его политика "не несет ничего, кроме темноты", сказал глава Госдепартамента.


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