Участковый закрыл в багажнике жителя деревни за то, что у него не было фликера 9.03.2019, 22:40

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Фото: «Белсат»

Новые факты беспредела белорусской милиции.

Виктор Кныш возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Без пяти шесть возле дома на «Ниве» остановился участковый Иван Дода, начал спрашивать, где фликер, сообщает «Белсат».

«Я говорю: «А что, мне тут домой 20 метров осталось». «А, – говорит, – ты еще и выпил». Я говорю: «Ну, выпил немного, что, нельзя?» Говорит: «Садись бегом в машину» Я говорю: «Нет, я домой пойду», – вспоминает Виктор Кныш.

Тогда участковый выскочил из машины. Этот момент видел Валерий Хомицкий.

«Убегает участковый, валит Кныша в грязь, ногой наступил ему на спину и наручники надел ему за спину. Потом приподнял его и почти понес его в багажник. Именно багажник, потому что автомобиль двухдверный», – говорит очевидец.

Участковый запер Кныша в багажнике и повез в больницу в Вороново, что в 30 километрах от Радуни. В автомобиле никого не было. За несколько месяцев до происшествия Виктор Кныш перенес инфаркт.

«Боялся, видимо, что я запачкаю ему сиденье. Болото было. Лужи были такие нормальные. Это 14 ноября было. Хотя мог куртку снять, отвезти», – вспоминает Кныш.