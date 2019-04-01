Выборы президента Украины: ЦИК считает голоса 19 1.04.2019, 8:00

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Фото: УНІАН

(обновляется) Обработано 57,46% бюллетеней.

В воскресенье, 31 марта, в Украине прошли очередные выборы президента.

На кресло главы государства претендовало 39 кандидатов. Во второй тур, согласно данным Национального экзит-пола, выходят действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Официальные результаты выборов будут объявлены 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство (50% + 1 голос), тогда будет назначен второй тур, который состоится 21 апреля.

Онлайн-статистика подсчета голосов избирателей ведется на сайте ЦИК.

09.40 Центральная избирательная комиссия обработала 57,46% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

По их результатам: шоумен Владимир Зеленский - 30,28% голосов избирателей; действующий глава государства Петр Порошенко - 16,49%; лидер партии ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко - 13,08%.

09.05 Центральная избирательная комиссия обработала 51,85% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

По их результатам: шоумен Владимир Зеленский - 30,22% голосов избирателей; действующий глава государства Петр Порошенко - 16,63%; лидер партии ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко - 13,08%.

8.35 Центральная избирательная комиссия обработала 47,28% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

По их результатам: шоумен Владимир Зеленский - 30,19% голосов избирателей; действующий глава государства Петр Порошенко - 16,68%; лидер партии ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко - 13,06%.

8.15 Центральная избирательная комиссия обработала 45,77% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

По их результатам: шоумен Владимир Зеленский - 30,16% голосов избирателей; действующий глава государства Петр Порошенко - 16,69%; лидер партии ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко - 13,08%.

8.00 Центральная избирательная комиссия Украины по состоянию на утро 1 апреля обработала 43,17% протоколов голосования на выборах президента Украины, сообщается на сайте ЦИК.

Лидером гонки остается шоумен Владимир Зеленский: за него проголосовали 30,18%, или 2 214 408 избирателей. На втором месте – действующий президент Украины Петр Порошенко с 16,68% (1 224 227).

На третьем месте удерживается лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко с 13,11% (962 347 голосов).

На четвертом месте – внефракционный нардеп, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко с 11,49%, на пятом – экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко с 7,11% голосов, на шестом – экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко с 5,95%.

23:55 Центризбирком Украины опубликовал результаты подсчета 1,10% голосов избирателей. По данным ЦИК, Владимир Зеленский получил 26.99% голосов, Петр Порошенко – 17.57%, Юлия Тимошенко – 16.40%.

23:10 Опубликованы окончательные данные Национального экзит-пола. Согласно уточненным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%).

23:05 Центризбирком Украины опубликовал результаты подсчета 0,41% голосов избирателей. По данным ЦИК, Владимир Зеленский получил 28,41% голосов, Петр Порошенко – 18,18%, Юлия Тимошенко – 17,49%.