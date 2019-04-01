Зеленский заявил, что готов к дебатам перед вторым туром выборов 13 1.04.2019, 8:21

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Фото: Scanpix

Кандидат в президенты Украины принял вызов действующего главы государства.

Кандидат в президенты Украины принял вызов действующего главы государства.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил журналистам 31 марта, что готов к дебатам перед вторым туром президентских выборов. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я готов, готов, да. [Президент Украины Петр] Порошенко – не Порошенко, какая мне разница?" – сказал он.

Порошенко, который баллотируется на второй срок, выступил за проведение дебатов перед вторым туром выборов.

29 марта с 18.30 до 21.00 должны были состояться дебаты между кандидатами в президенты Порошенко, Зеленским и лидером парламентской фракции "Батьківщина" Юлией Тимошенко. На них пришла только Тимошенко, но ушла из студии, отказавшись воспользоваться предоставленным эфирным временем. При этом ведущий дебатов Павел Казарин сообщил в Facebook, что ни один из трех кандидатов предварительно не подтвердил и не отказался от участия в ток-шоу, поэтому редакция программы готовила эфир без кандидатов, но в последний момент они узнали о приезде лидера "Батьківщини".

В пресс-службе Зеленского "Укринформу" 29 марта сообщили, что кандидат не сможет прийти на эфир, потому что у него запланирован концерт в Броварах Киевской области.

Порошенко в этот вечер выступил на телеканале "Украина", эфир начался в 21.00.

31 марта в Украине прошли очередные президентские выборы. В них приняло участие 39 кандидатов. Явка составила 63,48%.

Согласно данным "Национального экзит-полла 2019", который проводили Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, во второй тур президентских выборов выходят шоумен Владимир Зеленский (30,6%) и действующий президент Петр Порошенко (17,8%).