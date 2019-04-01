Гриценко: Во втором туре не поддержу ни Порошенко, ни Зеленского 4 1.04.2019, 8:35

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Фото: Пресс-служба Гриценко

На следующем президенте Украины будет лежать огромная ответственность.

Экс-министр обороны, кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил в Facebook 31 марта, что не поддержит действующего главу государства Петра Порошенко во втором туре выборов, сообщает gordonua.com.

"Во втором туре ни при каких условиях не поддержу Порошенко. Мое личное мнение: я не хочу еще пять лет обмана и мародерства, поэтому ни при каких условиях не поддержу Порошенко. Я его хорошо знаю. Не могу призывать голосовать и за [шоумена Владимира] Зеленского, потому что его не знаю", – сказал политик.

По его мнению, на следующем президенте "будет лежать огромная ответственность".

"Но не меньшая ответственность будет лежать на тех, кто его выберет", – добавил он.

С 8.00 до 20.00 31 марта в Украине работали избирательные участки для голосования на очередных президентских выборах. В них приняло участие рекордное количество кандидатов: в бюллетень внесли 39 фамилий.

По данным "Национального экзит-полла 2019", который проводили Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,4% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко – 17,8%, на третьем месте – лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко (14,2%), за Гриценко проголосовали 7,1% респондентов. Это данные с избирательных участков по состоянию на 18.00.

Согласно результатам экзит-полла от Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS по состоянию на 19.00, Зеленский набирает 29,25% голосов, Порошенко – 19,19%, Тимошенко – 13,75%, Гриценко – 7,91%.