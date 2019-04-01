закрыть
1 апреля 2019, понедельник, 9:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

ЦИК: Украинцы за рубежом голосовали за Порошенко, внутри страны – за Зеленского

5
  • 1.04.2019, 8:51
  • 1,756
Фото: 24 канал

Как выглядят результаты президентской гонки в Украине по результатам подсчетов 50% протоколов.

Шоумен Владимир Зеленский лидирует по результатам подсчетов 50% протоколов. На втором месте – действующий президент Петр Порошенко, сообщает ЦИК Украины.

У Зеленского 30,20% голосов, у Порошенко -16,64%. Далее следуют Юлия Тимошенко — 13,08%, Юрий Бойко — 11,53% и Анатолий Гриценко — 7,11%.

Зеленский лидирует почти во всех регионах Украины. Обойти шоумена Порошенко удалось лишь в трех западных областях — Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской. В Донецкой и Луганской областях лидирует Юрий Бойко.

В зарубежном избирательном округе лидирует Петр Порошенко. Тут ЦИК обработал уже 93% протоколов. За действующего президента проголосовали 40,11% избирателей, Зеленского поддержали 25,30%, на третьем месте Анатолий Гриценко с 10,53%.

В общем Порошенко лидирует на участках в 50 странах, а Зеленский — в 17 странах. Всего в заграничном округе 101 избирательный участок.

Ранее ЦИК Украины сообщил, что явка избирателей составила 63,49%. Самая высокая активность зафиксирована в Луганской области — 69,99%, а самая низкая — в Херсонской области, 56,71%.

Официальные результаты первого тура объявят до 10 апреля включительно.

Второй тур выборов в Украине должен состояться 21 апреля. Итоги президентских выборов ЦИК огласит 1 мая.


популярное за неделю

Мнение

По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип
А если копнуть глубже?
А если копнуть глубже? Лилия Шевцова
Праздник на плантациях
Праздник на плантациях Николай Статкевич
Чрезвычайный назначенец
Чрезвычайный назначенец Владимир Халип