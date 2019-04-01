В Беларуси подорожали сигареты 2 1.04.2019, 9:05

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Новые цены действуют с 1 апреля.

Сегодня в Беларуси повысились цены на некоторые виды сигарет. Раз в месяц производители и импортеры табачных изделий декларируют новые розничные цены. Они сделали это на прошлой неделе. С 1 апреля новые цены начали действовать, сообщает БелТА.

ОАО «ГТФ «Неман» подняло на 10 копеек до 90 копеек цену сигарет ФЭСТ COMPACT, ФЭСТ COMPACT 7. На ту же сумму, но до 1,1 рубля подорожали portal ONE, Matrix BLUE, Minsk city и Minsk capital. На 5 копеек до 3,05 рубля с 1 апреля повысилась цена Kent Double Mix, Kent Feel.

ООО «Табак-Инвест» вывело на рынок еще два вида Monte Carlo Super Slims по цене 2,15 рубля. Camel Blue подорожал на 19 копеек до 2,44 рубля, а также появился Camel Yellow по той же цене. На 13 копеек до 3,08 рубля выросла цена Winston Silver и по той же цене начались продажи Winston Sky Blue, а Winston Compact Summer Mix появился до 2,8 рубля. Цены на Sobranie поднялись на 2 копейки. Сигареты этой марки теперь стоят от 3,17 до 3,42 рубля в зависимости от вида.

«Беларусьторг» с 1 апреля начал продажу Rothmans Demi Mix по 2,3 рубля.