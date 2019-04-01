Прекратил действие договор о дружбе Украины и России 2 1.04.2019, 9:13

Законопроект был внесен в Раду после нападения РФ на украинские корабли в Черном море.

Сегодня прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сообщает gordonua.com.

Договор между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года в Киеве сроком на 10 лет. Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума РФ – 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно договору, его действие автоматически продлевалось на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

3 декабря 2018 года, вскоре после захвата Россией трех украинских кораблей в Черном море, президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе Украины с РФ. 6 декабря парламент одобрил прекращение действия соглашения, 12 декабря документ вступил в силу.

В законе указано, что, начав военную агрессию против Украины, Россия нарушила действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

12 марта 2019 года министерство иностранных дел России направило Украине ноту, в которой обвинило в нарушении договора о дружбе в связи с закреплением в Конституции курса на членство в НАТО и Евросоюзе.

“Допускаем, что договор мог несколько устареть, все-таки подписан он был более 20 лет назад. Но произошло это явно не по вине Москвы, которая всегда заявляла о готовности к переговорам и обсуждению конкретных предложений по модернизации договорно-правовой базы, включая Договор о дружбе 1997 года“, – заявили в МИД.