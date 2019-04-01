Что не так с социальной поддержкой матерей в Беларуси? 2 1.04.2019, 8:45

Призывы Лукашенко «рожать больше» не работают.

Автор статей на сайте tut.by и мать Ольга Яскова рассказала, почему, по ее мнению, с поддержкой материнства у нас большие проблемы и призывы «рожать больше» не работают:

- Нам из каждого утюга трубят о том, что наше социально ориентированное государство заботится о мамах: длинный декретный отпуск, материнский капитал и прочие плюшки семьям, постоянно растущие детские пособия и гарантированное рабочее место для женщин до достижения ребенком пяти лет. Рожай — не хочу!

Но почему-то от этого женщину часто накрывает не радость, а чувство вины и ущербности. Давайте разберемся, откуда этот диссонанс.

Причина № 1. Три долгих года

Первый раз легкий укол вины я почувствовала в разговоре с одной мамочкой. Она, узнав, что я вышла из декретного отпуска раньше чем через три года, сказала: «Ой, хорошо, что у меня есть возможность сидеть до 3 лет». И у меня есть, подумала я. Но я не хочу. За три года не просто выпадаешь из социума, но, кажется, ничего, кроме детских песенок, и воспроизвести уже не в состоянии.

Казалось бы, в чем проблема? Не хочешь сидеть 3 года — выходи на работу. Но с кем оставить своего годовалого ребенка? Государственные сады не готовы к таким малышам, а няню или частный детский сад среднестатистическая белорусская семья не может себе позволить.

Здесь бы мамам очень помогли ясли для детей. Например, в Европе дети начинают ходить в детский сад с полутора лет. А в 4 года — уже идут в школу. И дети учатся самостоятельности с ранних лет, и мама не вынуждена быть нянькой и домохозяйкой 3 года.

Причина № 2. Черный доход

На одном форуме для мам я стала свидетелем обсуждения того, как подработать в декрете, не потеряв пособие на ребенка. Догадки мам сыпались как из рога изобилия: законно ли, не накажут ли, а что скажет налоговая? Венцом дискуссии стало заявление одной из мам о том, что работа в декрете — это «черный доход».

Как же случилось, что сами мамы видят что-то потенциально криминальное в работе во время декрета? Те мамы, которые тоже задавались целью понять, как легально подработать и не лишиться половины пособия, поймут меня. Это же целая наука!

Не более 0,5 ставки, а если договор подряда или ИП, то будь добра — отдай 50% пособия. К чему все эти витиеватые «но» и «если»? Объективно ведь: детское пособие — это деньги на ребенка. Дайте маме заработать себе и на помаду в декрете. В конце концов, работая, она приносит благо стране в целом, что же ее рублем наказывать?

У нас постоянно растут детские пособия, и это здорово. Но государство таким образом стимулирует не только рождаемость, но и пассивность мамы. Ей сложно подработать в декрете, некуда пристроить ребенка до определенного возраста. Через три года ей на работе не рады, а на второго ребенка пособие еще больше…

Причина № 3. Неудобный работник

Если же все-таки мама выходит из декретного отпуска, что ее ждет? Стандартный рабочий день с 9 до 18, отпуск 25 дней и косой взгляд начальника в ответ на второй больничный за месяц. Будто после выхода из декретного отпуска женщина перестает быть мамой!

Как в сказке «Золушка», когда карета превращалась в тыкву, мамины привилегии отменяются в первый рабочий день. Работодатель ждет ту же женщину, которая уходила в декретный отпуск. Им нужен удобный работник: полный рабочий день, минимум больничных, возможны командировки. Получается, что женщина с ребенком не может быть полноценным работником.

Когда я искала работу на полставки во время декретного отпуска, мне звонили работодатели, которым я идеально подходила по опыту и образованию. Но они с сожалением прощались, узнав, что я не могу работать на полную ставку.

Опять-таки Запад в этом плане шагнул вперед. Там иметь неполную занятость в порядке вещей. Помню диалог с коллегой из Нидерландов:

— Обсудим это в четверг.

— Я не работаю по четвергам.

— В смысле…

— По четвергам у меня выходной. Я хожу в прачечную и занимаюсь спортом.

И это норма жизни. У нас, если женщина попросит себе выходной по четвергам, она как минимум наткнется на недоумевающий взгляд руководства. А как максимум лишится важной части своей зарплаты.

Гибкий рабочий график для женщин-мам — вот что можно перенять у европейских стран, а не делать декретный отпуск для пап обязательным.

Причина № 4. Золотая середина

Допустим, мама нашла своего идеального работодателя, а три долгих года наконец пролетели. И детеныша можно отдавать в сад.

Но дойдя до выбора детского сада, с чем сталкивается мама? Нехватка садов, один воспитатель на 20 детей, плохая материально-техническая база, и окна на зиму надо заклеить в группе. Конечно, частные детские сады заманчиво предлагают малочисленные группы, сказочно красивые игрушки, наличие мест круглый год и индивидуальный подход.

Но разрыв в стоимости у государственного и частного сада колоссальный. Я готова платить гораздо больше 60 рублей в месяц за хороший сад для своего ребенка. Но и потянуть 500 долларов в месяц на частный сад все же не могу себе позволить. Где золотая середина?

Почему не организовать что-то среднее между частным и государственным садом? Отличный пример — группа на основе самоокупаемости в одном из ведомственных садов Минска. Там родители несут все расходы на содержание детей, включая зарплаты воспитателей. Зато группы до 12 человек, качественный педсостав и продвинутые методики. Все организовано на базе обычного государственного сада, но и цена гораздо приятнее, чем в частных садах.

Причина № 5. «Не виноватая я …»

Если честно, не только государство, работодатели и сады не совсем готовы принимать новоиспеченных мам. Сами женщины, выходя из декретного отпуска, не готовы к своему новому статусу работающей мамы.

Мне было неловко, когда коллега, устраиваясь на работу через 5 месяцев после рождения ребенка, как бы извинялась:

— Вы не переживайте, что у меня маленький ребенок. С ним няня.

Почему женщина чувствует, что должна оправдываться за то, что она мама?

Да я и сама как-то поймала себя на мысли, что анализирую, стоит ли отвести ребенка к врачу или ситуация еще не критичная, а отпрашиваться с работы лишний раз не хочется.

Как получилось, что на одной чаше весов со здоровьем ребенка оказалось мнение начальника?

Вот он, этот диссонанс. Мама — спортсмен на стадионе. На трибунах все скандируют: «Давай! Вперед!». А она опускает голову и видит на ногах кандалы вместо кроссовок.